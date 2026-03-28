Dodatkowe powołanie do reprezentacji Polski! To zawodnik z Ekstraklasy

Reprezentacja Polski do lat 21 w piątek rywalizowała z narodową drużyną Armenii w meczu kwalifikacji do turnieju finałowego mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni wygrali 4:1, jednak kontuzji doznał Mateusz Kowalczyk, który opuścił murawę już w siódmej minucie. Jego miejsce na boisku zajął Filip Kocaba.

W sobotę Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że Kowalczyk doznał urazu mięśnia dwugłowego. Przez to piłkarz GKS-u Katowice był zmuszony opuścić zgrupowanie i wrócić do klubu, gdzie przejdzie dodatkowe badania.

Tego samego dnia ogłoszono, że Jerzy Brzęczek postanowił powołać do kadry dodatkowego piłkarza. Do reprezentacji U21 dołączy Kamil Jakubczyk z Arki Gdynia. Warto przypomnieć, że pomocnik w piątek pojawił się na murawie w wygranym meczu Rumunia - Polska w zespole do lat 20.

Urodzony w sierpniu 2004 roku zawodnik jest piłkarzem Arki Gdynia. Na swoim koncie ma już 24 występy w PKO BP Ekstraklasie, w których strzelił dwa gole i zaliczył jedną asystę.

Biało-Czerwoni swój kolejny mecz rozegrają już we wtorek 31 marca. Polacy zagrają wtedy na wyjeździe z narodową drużyną Czarnogóry. Obecnie nasi reprezentanci plasują się na pierwszym miejscu w grupie kwalifikacji do mistrzostw Europy z 21 punktami zdobytymi w siedmiu meczach.

