DWM 8 w Świdwinie. Wyniki i skróty walk

Już w sobotę, 28 marca, w Świdwinie odbędzie się gala DWM 8. W walce wieczoru Krystian Wiśniewski skrzyżuje rękawice z Rafałem Lewonem, a stawką ich pojedynku będzie pas mistrzowski w kategorii półśredniej. Sprawdźcie wyniki i skróty walk podczas gali DWM 8 w Świdwinie.

Bohaterowie walki wieczoru gali DWM 8 w Świdwinie - Rafał Lewon (po lewej) oraz Krystian Wiśniewski (po prawej)

Transmisja gali DWM 8 w Świdwinie już w sobotę 28 marca od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na Polsat Box Go.

 

Karta główna:

 

77kg: Rafał Lewon - Krystian Wiśniewski - walka o pas kategorii półśredniej

84 kg: Artur Kamiński - Tobiasz Lewandowski

66 kg: Bartosz Rewera - Błażej Turowski

84 kg: Kacper Śledź - Adam Lazar

66 kg: Eryk Aluda - Szymon Pustelnik

63 kg: Julia Stasiuk (1-0-0) pokonała Paulinę Jagiełło (0-3-0) przez nokaut (prawy prosty) w drugiej rundzie - semi pro MMA

61 kg: Gracjan Opuchowicz (2-0-0) pokonał Marcela Wojszczyka (1-1-0) jednogłośną decyzją sędziów (29-28, 29-28, 30-27) - semi pro MMA.

 

Karta wstępna:

 

75 kg: Maciej Karpiński (2-0-0) pokonał Rafała Guzlińskiego (0-1-0) przez techniczny nokaut (kolano na wątrobę) w drugiej rundzie - K1 w małych rękawicach.

68 kg: Marcin Mańkowski (1-0-0) pokonał Adriana Gąsiorowskiego (0-1-0) jednogłośną decyzją sędziów (30-27, 30-27, 30-27) - semi pro MMA.

60 kg: Kalina Brodnicka (1-0-0) pokonała Martę Sieradzką (0-1-0) jednogłośną decyzją sędziów (29-27, 29-27, 29-27) - walka na zasadach półzawodowego K1.

