Europejscy giganci nie zawiedli. Poszło zgodnie z planem
Holandia, która może być rywalem Polski w grupie piłkarskich mistrzostw świata, pokonała w Amsterdamie grającą bez swojej gwiazdy Erlinga Haalanda Norwegię 2:1 w meczu towarzyskim. W piątek zwycięstwa odniosły m.in. ekipy Hiszpanii i Niemiec, a Anglia zremisowała z Urugwajem 1:1.
Najwięcej goli padło w Bazylei, gdzie Szwajcaria przegrała z Niemcami 3:4, choć dwa razy prowadziła. Siedem goli strzelił inny zespół pewny awansu do mundialu - Algieria, która rozbiła w Genui Gwatemalę 7:0.
Większych problemów nie mieli też mistrzowie Europy Hiszpanie, którzy w spotkaniu rozegranym w Villarreal pokonali Serbię 3:0. Anglia z kolei długo męczyła się z Urugwajem, a w doliczonym czasie straciła bramkę z rzutu karnego, wykorzystanego przez gwiazdę Realu Madryt Fede Valverde.
W Buenos Aires Argentyna wygrała z Mauretanią 2:1. W pierwszej połowie gole strzelili Enzo Fernandez i Nico Paz. W dolicoznym czasie drugiej połowy hinorową bramkę dla gości zdobył Jordan Lefort.
Reprezentacja Polski nie rozgrywa w marcowym okienku towarzyskich meczów, bo uczestniczy w barażach o awans do turnieju finałowego MŚ. W czwartek pokonała w Warszawie Albanię 2:1, a w decydującym spotkaniu zagra we wtorek na wyjeździe ze Szwecją. Jeśli wygra, trafi do grupy F z Holandią, Japonią i Tunezją.
Mundial zostanie rozegrany 11 czerwca - 19 lipca w USA, Kanadzie i Meksyku.