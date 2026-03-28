Europejscy giganci nie zawiedli. Poszło zgodnie z planem

Najwięcej goli padło w Bazylei, gdzie Szwajcaria przegrała z Niemcami 3:4, choć dwa razy prowadziła. Siedem goli strzelił inny zespół pewny awansu do mundialu - Algieria, która rozbiła w Genui Gwatemalę 7:0.

Większych problemów nie mieli też mistrzowie Europy Hiszpanie, którzy w spotkaniu rozegranym w Villarreal pokonali Serbię 3:0. Anglia z kolei długo męczyła się z Urugwajem, a w doliczonym czasie straciła bramkę z rzutu karnego, wykorzystanego przez gwiazdę Realu Madryt Fede Valverde.

W Buenos Aires Argentyna wygrała z Mauretanią 2:1. W pierwszej połowie gole strzelili Enzo Fernandez i Nico Paz. W dolicoznym czasie drugiej połowy hinorową bramkę dla gości zdobył Jordan Lefort.

Reprezentacja Polski nie rozgrywa w marcowym okienku towarzyskich meczów, bo uczestniczy w barażach o awans do turnieju finałowego MŚ. W czwartek pokonała w Warszawie Albanię 2:1, a w decydującym spotkaniu zagra we wtorek na wyjeździe ze Szwecją. Jeśli wygra, trafi do grupy F z Holandią, Japonią i Tunezją.

Mundial zostanie rozegrany 11 czerwca - 19 lipca w USA, Kanadzie i Meksyku.

PAP