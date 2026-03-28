Faworyt nie zawiódł! Znamy kolejnego mistrza świata

Samojłow na igrzyskach olimpijskich został sklasyfikowany na 21. pozycji. W Pradze po programie krótkim był 16. Dzięki występowi w programie dowolnym zdołał się poprawić o dwa miejsca i finalnie zgromadził 233,41 pkt.

Rywalizację solistów zakończył przejazd mistrza świata z dwóch ostatnich edycji Malinina. Amerykanin przed igrzyskami we Włoszech przez dwa lat dominował we wszystkich zawodach międzynarodowych. W rywalizacji olimpijskiej prowadził po programie krótkim. W dowolnym popełnił jednak dużo błędów, co zepchnęło go na ósme miejsce. Malinin słaby indywidualny występ powetował sobie w konkursie drużynowym, gdzie zdobył złoty medal.

W stolicy Czech Amerykanin ponownie pokazał, że jednak potrafi się zmobilizować w najważniejszych momentach kariery. Jego występ obfitował w wiele poczwórnych skoków. Otrzymał notę 329,40 pkt, niewiele gorszą od rekordu życiowego.

Kolejne miejsca na podium zajęli japońscy medaliści olimpijscy z Mediolanu - Srebrny Yuma Kagiyama, a brązowy Shun Sato.

Zawiódł wicelider po programie krótkim Adam Siao Him Fa. Francuz pojechał bardzo nierówno. Trudne technicznie skoki wykonywał niemal bezbłędnie, by przy innych mieć duże problemy z prawidłowym lądowaniem. Ostatecznie zawody ukończył na piątym miejscu (271,56).

W Pradze na starcie zabrakło sensacyjnego triumfatora włoskich igrzysk Kazacha Michaiła Szajdorowa.

Wieczorem zostanie rozdany ostatni komplet medali w tegorocznych MŚ. W rywalizacji par tanecznych, bez udziału biało-czerwonych, na półmetku prowadzą mistrzowie olimpijscy, Francuzi Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizeron.

KP, PAP