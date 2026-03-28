Finał ATP w Miami: Jannik Sinner - Jiri Lehecka. Relacja na żywo

Włoski tenisista Jannik Sinner pokonał Niemca Alexandra Zvereva 6:3, 7:6 (7-4) i awansował do finału turnieju rangi ATP Masters 1000 w Miami. Spotka się z nim z Czechem Jirim Lehecką, który wcześniej wyeliminował Francuza Arthura Filsa 6:2, 6:2.

24-letni Sinner jest o krok od Sunshine Double, po tym, jakwcześniej triumfował w Indian Wells. W męskim tenisie po raz ostatni dokonał tego Roger Federer w 2017 roku.



Włoch jest zdecydowanym faworytem finału. Z Lehecką wygrał wszystkie trzy dotychczasowe mecze, po raz ostatni w ubiegłorocznym French Open.



Początek w niedzielę o godzinie 21:00.