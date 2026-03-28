Gdzie obejrzeć finał turnieju ATP w Miami?

Turniej ATP 1000 w Miami dobiega końca. Rywalizacja na Florydzie rozpoczęła się 16 marca i potrwała dwa tygodnie. Teraz na placu boju pozostali już tylko dwaj tenisiści. Obaj zrobią wszystko, aby przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Polacy pożegnali się z zawodami dość szybko. Hubert Hurkacz odpadł już w pierwszej rundzie po porażce z Amerykaninem Ethanem Quinnem 2:6, 4:6. Kamil Majchrzak pozostał w grze nieco dłużej - do trzeciej rundy. W niej przegrał z Francuzem Quentinem Halysem 6:7 (4-7), 1:6.



W zeszłym roku najlepszy w Miami okazał się Jakub Mensik. W finale pokonał on Novaka Djokovicia 2:0.

Lehecka - Sinner. Transmisja TV i stream online

Gdzie obejrzeć mecz Lehecka - Sinner? O której godzinie? Te pytania zadają sobie fani tenisa.

Mecz Lehecka - Sinner rozpocznie się w niedzielę o godzinie 21:00 polskiego czasu. Transmisja w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go.