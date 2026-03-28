Gwiazda nie zagra w meczu Szwecja - Polska! Federacja potwierdza

Piłka nożna

Szwedzka Federacja Piłki Nożnej ogłosiła, że w zbliżającym się meczu z Polską nie wystąpi jeden z gwiazdorów "Trzech Koron" - Isak Hien. Piłkarz z powodu urazu był zmuszony opuścić zgrupowanie.

Trzech piłkarzy na murawie stadionu podczas meczu piłki nożnej, dwóch w niebiesko-czarnych strojach i jeden w jasnym, walczący o piłkę.
fot. PAP
Isak Hien (z prawej) nie wystąpi w meczu Szwecja - Polska

Przed piłkarską reprezentacją Polski jeden z najważniejszych meczów od dawna. Podopieczni Jana Urbana po zwycięstwie nad Albanią w półfinale baraży eliminacji mistrzostw świata, teraz staną naprzeciwko Szwedów, którzy wcześniej pokonali zawodników z Ukrainy. Na kilka dni przed pierwszym gwizdkiem ze szwedzkiego obozu napłynęły bardzo ważne informacje.

 

ZOBACZ TAKŻE: Opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski! Nie zagra we wtorkowym meczu

 

Jak się okazuje, w zbliżającym się meczu Szwecja - Polska nie wystąpi jeden z gwiazdorów ekipy ze Skandynawii - Isak Hien. Piłkarz Atalanty Bergamo doznał kontuzji w meczu z Ukrainą i musiał zejść z murawy już w 37. minucie, a jego miejsce zajął Carl Starfelt. Teraz Szwedzka Federacja Piłki Nożnej wydała komunikat w spawie stanu zdrowia 27-latka.

 

Kontuzja okazała się na tyle poważna, że Hien był zmuszony opuścić zgrupowanie drużyny narodowej. Poinformowano jednocześnie, że nikt nie otrzyma dodatkowego powołania.

 

Hien to jeden z ważniejszych piłkarzy ekipy "Trzech Koron" w ostatnim czasie. Obrońca na swoim koncie ma 27 występów w karze, w tym kilka z opaską kapitańską.

 

Finał baraży z udziałem Polski odbędzie się we wtorek 31 marca. Godzina meczu Szwecja - Polska w barażach MŚ 2026 to 20:45.

 

Od czasu grudniowego losowania MŚ 2026 wiadomo, że triumfator "polskiej" ścieżki barażowej trafi do mundialowej grupy F, gdzie jego rywalami będą Holandia, Japonia i Tunezja. 

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Czechy - Irlandia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 