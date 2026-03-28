Gwiazda nie zagra w meczu Szwecja - Polska! Federacja potwierdza

Przed piłkarską reprezentacją Polski jeden z najważniejszych meczów od dawna. Podopieczni Jana Urbana po zwycięstwie nad Albanią w półfinale baraży eliminacji mistrzostw świata, teraz staną naprzeciwko Szwedów, którzy wcześniej pokonali zawodników z Ukrainy. Na kilka dni przed pierwszym gwizdkiem ze szwedzkiego obozu napłynęły bardzo ważne informacje.

Jak się okazuje, w zbliżającym się meczu Szwecja - Polska nie wystąpi jeden z gwiazdorów ekipy ze Skandynawii - Isak Hien. Piłkarz Atalanty Bergamo doznał kontuzji w meczu z Ukrainą i musiał zejść z murawy już w 37. minucie, a jego miejsce zajął Carl Starfelt. Teraz Szwedzka Federacja Piłki Nożnej wydała komunikat w spawie stanu zdrowia 27-latka.

Kontuzja okazała się na tyle poważna, że Hien był zmuszony opuścić zgrupowanie drużyny narodowej. Poinformowano jednocześnie, że nikt nie otrzyma dodatkowego powołania.

Hien to jeden z ważniejszych piłkarzy ekipy "Trzech Koron" w ostatnim czasie. Obrońca na swoim koncie ma 27 występów w karze, w tym kilka z opaską kapitańską.

Finał baraży z udziałem Polski odbędzie się we wtorek 31 marca. Godzina meczu Szwecja - Polska w barażach MŚ 2026 to 20:45.

Od czasu grudniowego losowania MŚ 2026 wiadomo, że triumfator "polskiej" ścieżki barażowej trafi do mundialowej grupy F, gdzie jego rywalami będą Holandia, Japonia i Tunezja.

