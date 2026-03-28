Gwiazdor Barcelony kontuzjowany! W klubie wielka irytacja

Piłka nożna

Raphinha w czwartkowym meczu towarzyskim Brazylii z Francją doznał kontuzji prawego uda. Konsekwencje tych problemów są całkiem spore. Zawodnik Barcelony pauzować będzie pięć tygodni i opuści ważne mecze w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. W szeregach "Dumy Katalonii" nie brakuje irytacji z tego powodu.

fot. PAP/DPA
fot. PAP/DPA
Robert Lewandowski i Raphinha

Czwartkowy mecz towarzyski Brazylii z Francją nie zakończył się w najlepszy sposób dla "Canarinhos". Ci nie dość, że ulegli "Trójkolorowym" 1:2, to na domiar złego kontuzji prawego uda doznał gwiazdor reprezentacji z Ameryki Południowej - Raphinha.

 

Jakby tego było mało, nie są to jego pierwsze problemy mięśniowe w tym sezonie. To tylko podgrzało atmosferę w Barcelonie, której 29-latek na co dzień jest zawodnikiem.

 

Poirytowany całą sytuacją jest trener "Blaugrany" Hansi Flick. "Niemiec już wcześniej był zaniepokojony podczas ostatnich przerw reprezentacyjnych, a ten uraz Raphinhii przelał czarę goryczy" - pisze kataloński "Sport".

 

Konsekwencje kłopotów zdrowotnych Brazylijczyka są całkiem spore. Skrzydłowy ma pauzować pięć tygodni. Opuści zatem między innymi ważne spotkania z Atletico Madryt w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

jc, Polsat Sport
BARCELONABRAZYLIABREMERFC BARCELONAFRANCJAHANSI FLICKHISZPANIAHUGO EKITIKEKYLIAN MBAPPELALIGALALIGA 2025/26LIGA HISZPAŃSKAMŚ 2026PIŁKA NOŻNARAPHINHAREPREZENTACJA BRAZYLIIREPREZENTACJA BRAZYLII W PIŁCE NOŻNEJREPREZENTACJA BRAZYLII W PIŁCE NOŻNEJ MĘŻCZYZNREPREZENTACJA FRANCJIREPREZENTACJA FRANCJI W PIŁCE NOŻNEJREPREZENTACJA FRANCJI W PIŁCE NOŻNEJ MĘŻCZYZN
