Gwiazdor Barcelony kontuzjowany! W klubie wielka irytacja

Czwartkowy mecz towarzyski Brazylii z Francją nie zakończył się w najlepszy sposób dla "Canarinhos". Ci nie dość, że ulegli "Trójkolorowym" 1:2, to na domiar złego kontuzji prawego uda doznał gwiazdor reprezentacji z Ameryki Południowej - Raphinha.

ZOBACZ TAKŻE: Finał baraży MŚ 2026. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

Jakby tego było mało, nie są to jego pierwsze problemy mięśniowe w tym sezonie. To tylko podgrzało atmosferę w Barcelonie, której 29-latek na co dzień jest zawodnikiem.

Poirytowany całą sytuacją jest trener "Blaugrany" Hansi Flick. "Niemiec już wcześniej był zaniepokojony podczas ostatnich przerw reprezentacyjnych, a ten uraz Raphinhii przelał czarę goryczy" - pisze kataloński "Sport".

Konsekwencje kłopotów zdrowotnych Brazylijczyka są całkiem spore. Skrzydłowy ma pauzować pięć tygodni. Opuści zatem między innymi ważne spotkania z Atletico Madryt w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

jc, Polsat Sport