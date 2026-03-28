Kolega Bartosza Kurka zagra w PlusLidze? Szykuje się duży transfer

InPost ChKS Chełm jako beniaminek PlusLigi zdołał utrzymać się w tym sezonie na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Duży wpływ na taki wynik zespołu prowadzonego przez Krzysztofa Andrzejewskiego miał japoński libero Kazuma Sonae. Ten w fazie zasadniczej został najlepszym przyjmującym całej ligi, osiągając skuteczność pozytywnego odbioru na poziomie 61,24%.

ZOBACZ TAKŻE: Uniknął spadku i... powalczy o mistrzostwo. Zaskakujący transfer asa PlusLigi

Teraz wieści transferowe z Chełma przekazał Jakub Balcerzak. Ten poinformował, że w ChKS-ie wyląduje kolejny zawodnik z Kraju Kwitnącej Wiśni. Mowa o rozgrywającym Yukim Imahashim.

25-latek, który był powoływany do kadry na zmagania w ramach Ligi Narodów, także na parkietach ligowych występuje w swoim kraju. Imahashi reprezentuje bowiem barwy Tokyo Great Bears, będąc klubowym kolegą Bartosza Kurka.

Rozgrywający nie byłby pierwszym Japończykiem, który nadchodzącego lata przeniósłby się do PlusLigi. Wcześniej, według nieoficjalnych informacji, sensacyjnego wzmocnienia dokonała Bogdanka LUK Lublin. Obecni mistrzowie Polski mieli pozyskać przyjmującego Rana Takashiego.

