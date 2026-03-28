Kolejny sukces Wołosz we Włoszech. A może być jeszcze lepiej!

Gra naszej rozgrywającej w Imoco to pasmo pełne sukcesów, ale lista nie jest zamknięta i prawdopodobnie lada moment zostanie powiększona o kolejne laury. Warto podkreślić, że Wołosz jest zawodniczką włoskiego giganta od 2017 roku i od tamtej pory sięgnęła po siedem mistrzostw kraju, siedem Superpucharów i Pucharów Włoch! Wisienką na torcie są trzy zwycięstwa w Champions League i Klubowych Mistrzostwach Świata.

W tym sezonie Imoco również jest murowanym faworytem do złota na krajowym, jak i europejskim podwórku. Właśnie zakończyła się rywalizacja w półfinale play-off Serie A1 pomiędzy Imoco a Igor Gorgonzola Novara. Niespodzianki nie było i aktualne mistrzynie Włoch wygrały u siebie 3:1, a w całej rywalizacji do trzech zwycięstw 3:0. Wołosz i spółka czekają na rywala w finale, którym będzie Savino Del Bene Scandicci lub Numia Vero Volley Milano. Bliżej awansu są siatkarki z Mediolanu, które prowadzą 2:1.

Co ciekawe, Wołosz od 2016 roku tylko raz nie cieszyła się z mistrzostwa kraju! Mowa o pandemicznym sezonie 2019/2020, w którym rozgrywki nie zostały dokończone. Polka zanim trafiła do Imoco świętowała dwa mistrzostwa Polski z Chemikiem Police.

Imoco Volley Conegliano - Igor Gorgonzola Novara 3:1 (18:25, 25:20, 28:26, 25:23)

Polsat Sport