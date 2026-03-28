Malwina Smarzek zmienia klub! Zagra w Indonezji

Smarzek w obecnym sezonie broniła barw Kuzeyboru. W zespole tym występuje także inna polska siatkarka - Martyna Czyrniańska. Drużyna zajęła dziewiąte miejsce w rundzie zasadniczej. Nie dało to awansu do fazy play-off.

Przedwcześnie zakończone rozgrywki stały się dla Smarzek okazją do gry w innym zespole. W sobotę ogłoszono bowiem, że atakująca reprezentacji Polski zagra w... indonezyjskiej Prolidze, a dokładniej Jakarta Popsivo Polwan.

"Po zakończeniu sezonu zasadniczego w barwach Kuzeyboru w lidze Sultanlarligi Malwina Smarzek, przyjmująca reprezentacji Polski, dołączyła do drużyny Jakarta Popsivo Polwan, aby przygotować się do Final Four Proligi 2026" - napisano na profilu indonezyjskiej federacji.

Co ciekawe, parę dni wcześniej na podobny transfer zdecydowała się inna polska siatkarka - Weronika Szlagowska. Ona z kolei wzmocni inną indonezyjską drużynę - Bandung BJB Tandamata.

Indonezja jest kolejnym zagranicznym kierunkiem w karierze Smarzek. Wcześniej, prócz Polski, 29-latka występowała w Rosji, Brazylii oraz we Włoszech.

