Nie żyje 17-letni sportowiec. Zmarł po wypadku na treningu

Tragiczne informacje dotarły z Pomorza. W wieku zaledwie 17 lat zmarł Mark Rusecki, motocrossowiec Człuchowskiego Auto Moto Klubu.

  • Tragiczny wypadek na torze motocrossowym w Rosji zakończył się śmiercią Marka Ruseckiego
  • Zmarłego sportowca pożegnał Człuchowski AMK na Facebooku
  • Rusecki pochodził z Białorusi, ale miał polskie korzenie
  • Pomimo treningów w Człuchowskim AMK, nie mógł startować na polskich torach z powodu decyzji PZM

Do poważnego wypadku doszło w piątek 27 marca na torze motocrossowym znajdującym się na terenie Rosji. Mimo szybko udzielonej pomocy życia nastolatka nie udało się uratować. Zmarł w wyniku poniesionych obrażeń. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje znana postać świata siatkówki. Był trenerem kadry podczas MŚ 2022

 

O śmierci swojego podopiecznego poinformował Człuchowski AMK.

 

"Serce naszego Klubu pękło na pół... Z ogromnym bólem i niedowierzaniem przyjęliśmy dzisiaj tragiczną informację. Rodzina Człuchowskiego Auto Moto Klubu straciła jednego ze swoich członków. Odszedł od nas nasz zawodnik i przyjaciel – Mark Rusecki.


Mark był nie tylko utalentowanym sportowcem, ale przede wszystkim wspaniałym człowiekiem, którego pasja do motocykli zarażała nas wszystkich. Każdy jego start, każdy przejechany kilometr i każda chwila spędzona wspólnie w parku maszyn zostaną w naszej pamięci na zawsze.


Tor bez Ciebie Mark nigdy nie będzie już taki sam. Odpoczywaj w pokoju, Mistrzu. Śmigaj po niebiańskich torach..." - napisano na Facebooku.

 

Rusecki pochodził z Białorusi, ale miał polskie korzenie. Trenował w Człuchowskim Auto Moto Klubie, mimo że - zgodnie z decyzją Polskiego Związku Motorowego - nie mógł rywalizować na polskich torach.

KP, Polsat Sport
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Marco Bezzecchi: Testowanie zwykle jest nudne, ale z szybkimi okrążeniami jest więcej frajdy

