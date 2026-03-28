Nie żyje 17-letni sportowiec. Zmarł po wypadku na treningu

Do poważnego wypadku doszło w piątek 27 marca na torze motocrossowym znajdującym się na terenie Rosji. Mimo szybko udzielonej pomocy życia nastolatka nie udało się uratować. Zmarł w wyniku poniesionych obrażeń.

O śmierci swojego podopiecznego poinformował Człuchowski AMK.

"Serce naszego Klubu pękło na pół... Z ogromnym bólem i niedowierzaniem przyjęliśmy dzisiaj tragiczną informację. Rodzina Człuchowskiego Auto Moto Klubu straciła jednego ze swoich członków. Odszedł od nas nasz zawodnik i przyjaciel – Mark Rusecki.



Mark był nie tylko utalentowanym sportowcem, ale przede wszystkim wspaniałym człowiekiem, którego pasja do motocykli zarażała nas wszystkich. Każdy jego start, każdy przejechany kilometr i każda chwila spędzona wspólnie w parku maszyn zostaną w naszej pamięci na zawsze.



Tor bez Ciebie Mark nigdy nie będzie już taki sam. Odpoczywaj w pokoju, Mistrzu. Śmigaj po niebiańskich torach..." - napisano na Facebooku.

Rusecki pochodził z Białorusi, ale miał polskie korzenie. Trenował w Człuchowskim Auto Moto Klubie, mimo że - zgodnie z decyzją Polskiego Związku Motorowego - nie mógł rywalizować na polskich torach.

