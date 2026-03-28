Opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski! Nie zagra we wtorkowym meczu
Mateusz Kowalczyk opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski do lat 21. Defensywny pomocnik doznał urazu mięśnia dwugłowego, przez co nie wystąpi we wtorkowym spotkaniu Czarnogóra - Polska.
W piątek 27 marca piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 stanęła naprzeciwko narodowej drużyny Armenii w meczu kwalifikacji do turnieju finałowego mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę, triumfując 4:0. Mimo to w ekipie prowadzonej przez Jerzego Brzęczka pojawiły się problemy.
Mateusz Kowalczyk z powodu urazu opuścił boisko w meczu z Armenią już w siódmej minucie. W sobotę Polski Związek Piłki Nożnej wydał oficjalny komunikat w sprawie stanu zdrowia piłkarza.
"Mateusz Kowalczyk doznał uraz mięśnia dwugłowego, który wyklucza jego udział we wtorkowym spotkaniu Czarnogóra – Polska. Zawodnik dziś wyjeżdża ze zgrupowania i wraca do swojego klubu GKS Katowice, gdzie przejdzie kolejne badania" - napisano.
Nie są to jedyne złe informacje dla młodzieżowej reprezentacji Polski. Jak przekazano, w meczu z Armenią urazów nabawili się także Filip Kocaba oraz Jan Faberski. Piłkarze pozostali jednak na zgrupowaniu.
Czy możemy spodziewać się dodatkowego powołania?
– O ewentualnych dodatkowych powołaniach zdecydujemy dziś po południu – powiedział selekcjoner Jerzy Brzęczek, cytowany w oficjalnym komunikacie.
Biało-Czerwoni swój kolejny mecz rozegrają już we wtorek 31 marca. Polacy zagrają wtedy na wyjeździe z narodową drużyną Czarnogóry. Obecnie nasi reprezentanci plasują się na pierwszym miejscu w grupie kwalifikacji do mistrzostw Europy z 21 punktami zdobytymi w siedmiu meczach.