Opuścił zgrupowanie reprezentacji Polski! Nie zagra we wtorkowym meczu

W piątek 27 marca piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 stanęła naprzeciwko narodowej drużyny Armenii w meczu kwalifikacji do turnieju finałowego mistrzostw Europy. Biało-Czerwoni przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę, triumfując 4:0. Mimo to w ekipie prowadzonej przez Jerzego Brzęczka pojawiły się problemy.

Mateusz Kowalczyk z powodu urazu opuścił boisko w meczu z Armenią już w siódmej minucie. W sobotę Polski Związek Piłki Nożnej wydał oficjalny komunikat w sprawie stanu zdrowia piłkarza.

"Mateusz Kowalczyk doznał uraz mięśnia dwugłowego, który wyklucza jego udział we wtorkowym spotkaniu Czarnogóra – Polska. Zawodnik dziś wyjeżdża ze zgrupowania i wraca do swojego klubu GKS Katowice, gdzie przejdzie kolejne badania" - napisano.

Nie są to jedyne złe informacje dla młodzieżowej reprezentacji Polski. Jak przekazano, w meczu z Armenią urazów nabawili się także Filip Kocaba oraz Jan Faberski. Piłkarze pozostali jednak na zgrupowaniu.

Czy możemy spodziewać się dodatkowego powołania?

– O ewentualnych dodatkowych powołaniach zdecydujemy dziś po południu – powiedział selekcjoner Jerzy Brzęczek, cytowany w oficjalnym komunikacie.

Biało-Czerwoni swój kolejny mecz rozegrają już we wtorek 31 marca. Polacy zagrają wtedy na wyjeździe z narodową drużyną Czarnogóry. Obecnie nasi reprezentanci plasują się na pierwszym miejscu w grupie kwalifikacji do mistrzostw Europy z 21 punktami zdobytymi w siedmiu meczach.

AA, Polsat Sport