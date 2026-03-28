PLS 1. Liga: BBTS Bielsko-Biała - MCKiS Jaworzno. Relacja live i wynik na żywo

W trwającej 29. kolejce siatkarskiej PLS 1. Ligi BBTS Bielsko-Biała zagra z MCKiS Jaworzno. Jest to przedostatnia kolejka sezonu 2025/2026. W poprzednim spotkaniu tych drużyn Jaworzno zwyciężyło 3:2, pokonując rywali z Bielska. Prezeska klubu BBTS mówi o chęci wygranej.

Obecnie BBTS zajmuje szóste miejsce w tabeli, z ilością punktów zapewniająca im bezpieczne miejsce w tegorocznych play-offach. Na razie Bielsko może zmierzyć się ze Stal Nysą w ćwierćfinałach, oba spotkania w fazie zasadniczej zakończyły się przegraną Bielszczan 3:1. Drużyna z Jaworzna nadal ma szansę dostania się do rozgrywek o tytuł Mistrza Polski

- Dzisiejszy mecz z Jaworznem jest dla nas ważny i potrzebujemy tego zwycięstwa. Po trzech przegranych meczach naturalne jest, że pojawiają się pytania i ogromna presja. Mam nadzieję, że meczące nas od wielu tygodni kontuzje, nie przeszkodzą drużynie w pokazaniu charakteru i jakości sportowej. Jedno zwycięstwo nie zamyka tematu, ale może być ważnym impulsem przed zbliżającymi się play-offami - mówi Prezeska klubu BBTS Bielsko-Biała, Ida Szostakowska.

