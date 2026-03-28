PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Transmisja TV i stream online

Siatkarski sezon 2025/26 wkracza w decydujące rozstrzygnięcia. W PlusLidze końca dobiegła faza zasadnicza, a teraz pora na play-offy. W jednym z ćwierćfinałów rywalizują Aluron CMC Warta Zawiercie i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Zmagania toczą się do dwóch wygranych meczów.

W tabeli po rundzie głównej wyżej znaleźli się "Jurajscy Rycerze". Podopieczni Michała Winiarskiego uplasowali się na szczycie z dorobkiem 61 punktów. Siatkarze z Kędzierzyna-Koźla zostali sklasyfikowani na ósmej lokacie z 40 "oczkami" na koncie.

Obie drużyny mierzyły się ze sobą niedawno na ligowym podwórku - 21 marca w Zawierciu górą w pięciu partiach była Warta. W październiku ubiegłego roku z kolei Aluron triumfował na wyjeździe 3:1.

Transmisja meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek w niedzielę 29 marca o godzinie 14:45.

