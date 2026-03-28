PlusLiga: Asseco Resovia Rzeszów - Indykpol AZS Olsztyn. Relacja live i wynik na żywo

Faza play-off PlusLigi elektryzuje fanów siatkówki w Polsce. W walce o tytuł mistrzowski pozostało osiem najlepszych zespołów. W jednym z ćwierćfinałów rywalizują Asseco Resovia Rzeszów i Indykpol AZS Olsztyn. Zmagania toczą się do dwóch wygranych meczów.

W tabeli po rundzie głównej wyżej znalazła się ekipa z Podpromia. Rzeszowianie uplasowali się na czwartej pozycji z dorobkiem 51 punktów. Olsztyn natomiast sklasyfikowany został na piątej lokacie z 46 "oczkami" na koncie.

Siatkarze z Rzeszowa i Olsztyna mierzyli się całkiem niedawno. 16 marca górą u siebie, dopiero po tie-breaku, byli podopieczni Włocha Massimo Bottiego. Wcześniej z kolei, w grudniu ubiegłego roku, triumf we własnej hali odnieśli zawodnicy Indykpolu.

Resovia do pierwszego spotkania z Indykpolem przystępuje po bolesnej porażce w premierowym ćwierćfinałowym starciu Ligi Mistrzów z Ziraatem Bankkart Ankara. Drużyna Tomasza Fornala triumfowała w stolicy województwa podkarpackiego w trzech partiach.

Początek o godzinie 14:45.

Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.

jc, Polsat Sport