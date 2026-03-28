PlusLiga: Bogdanka LUK Lublin - PGE GiEK Skra Bełchatów. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Bogdanka LUK Lublin - PGE GiEK Skra Bełchatów to pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe w fazie play-off PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - PGE GiEK Skra Bełchatów. Początek o godzinie 20:00.

Faza play-off PlusLigi elektryzuje fanów siatkówki w Polsce. W walce o tytuł mistrzowski pozostało osiem najlepszych zespołów. W jednym z ćwierćfinałów rywalizują Bogdanka LUK Lublin i PGE GiEK Skra Bełchatów. Zmagania toczą się do dwóch wygranych meczów.

 

W tabeli po rundzie głównej wyżej znaleźli się aktualni mistrzowie kraju. Podopieczni Stephane'a Antigi uplasowali się na trzeciej pozycji z dorobkiem 53 punktów. Bełchatowianie natomiast sklasyfikowani zostali na szóstej lokacie z 44 "oczkami" na koncie.

 

W fazie ligowej obie drużyny mierzyły się ze sobą dwukrotnie. W Lublinie górą 3:1 była Skra, z kolei w Bełchatowie triumf 3:0 odniosła Bogdanka.

 

LUK do pierwszego spotkania ze Skrą przystępuje po bolesnej porażce w premierowym ćwierćfinałowym starciu Ligi Mistrzów z PGE Projektem Warszawa. Lublin poniósł bowiem na Torwarze porażkę 1:3.

 

Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.

