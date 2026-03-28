Ćwierćfinały PlusLigi. Wyniki i skróty meczów (WIDEO)

Osiem czołowych drużyn fazy zasadniczej wywalczyło awans do fazy play-off, w której rywalizują o medale mistrzostw Polski siatkarzy. Pierwsze miejsce w tabeli pierwszej części sezonu zajął Aluron CMC Warta Zawiercie, wyprzedzając PGE Projekt Warszawa. Tytułu mistrzowskiego broni Bogdanka LUK Lublin, która uplasowała się na trzeciej pozycji. Rywalizacja w 1/4 finału toczy się do dwóch wygranych meczów.

Ćwierćfinałowe zmagania rozpoczął mecz PGE Projektu Warszawa z JSW Jastrzębskim Węglem. Drużyna ze stolicy wygrała to spotkanie 3:0. Asseco Resovia zmagania w play-off rozpoczęła od zwycięstwa we własnej hali w trzech setach z Indykpolem AZS Olsztyn.

Transmisje meczów siatkarskiej PlusLigi na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

PlusLiga 2026 - wyniki ćwierćfinałów:

2026-03-27: PGE Projekt Warszawa – JSW Jastrzębski Węgiel 3:0 (25:21, 25:22, 25:19)

2026-03-28: Asseco Resovia Rzeszów – Indykpol AZS Olsztyn 3:0 (25:18, 25:19, 25:20)

2026-03-28: Bogdanka LUK Lublin – PGE GiEK Skra Bełchatów (sobota, godzina 20.00, transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-03-29: Aluron CMC Warta Zawiercie – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (niedziela, godzina 14.45; transmisja - Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2).

