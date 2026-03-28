Polska siatkarka podjęła zaskakującą decyzję. Teraz jest tam gwiazdą

Rasińska po latach gry w takich klubach jak Legionovia Legionowo, #Volley Wrocław czy Developres Rzeszów postanowiła spróbować swoich sił za granicą. Najpierw spędziła sezon w barwach włoskiego pierwszoligowca Green Warriors Sassuolo, aby wrócić na dwa lata do Polski i zasilić szeregi Energa MKS-u Kalisz.

Przed sezonem 2024/2025 atakująca zdecydowała się na przenosiny do Turcji. Jej klubem został Aydin Buyuksehir Belediyejspor, ale tylko do końca grudnia. Od stycznia Rasińska wybrała grę dla pierwszoligowego Vestel Manisa Buyuksehir Belediye Spor, co mogło zaskoczyć niejednego kibica siatkówki w naszym kraju.

Niewykluczone jednak, że niebawem Rasińska ponownie zawita do tureckiej ekstraklasy, ponieważ jej nowy zespół znakomicie spisuje się w walce o awans. Właśnie zapewnił sobie triumf w turnieju półfinałowym. Duża w tym zasługa Polki, która jest niekwestionowaną liderką drużyny i jej największą gwiazdą. W ostatnim spotkaniu zanotowała aż 71 procent skuteczności w ataku!

27-latka w przeszłości była powołana przez Stefano Lavariniego do szerokiej kadry reprezentacji Polski.

