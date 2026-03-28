Polska w finale baraży MŚ 2026. Gdzie obejrzeć Cafe Futbol?

W najbliższym magazynie Cafe Futbol wrócimy do czwartkowych wydarzeń na PGE Narodowym i zwycięstwa reprezentacji Polski nad Albanią w półfinałowym meczu barażowym el. MŚ 2026.

Kilka dni po tej potyczce pokusimy się o chłodną analizę i ocenę występu biało-czerwonych.

W dalszej części programu przyjrzymy się rywalom Polaków – Szwedom. Gdzie leżą mocne i słabe strony Skandynawów, w czym piłkarze Jana Urbana powinni upatrywać swoich szans na triumf?

Na koniec zobaczymy, jak wyglądała dramaturgia w innych półfinałowych meczach barażowych i kto jest faworytem do zdobycia biletu za ocean.

Gośćmi Bożydara Iwanowa w studiu Cafe Futbol będą: uczestnik MŚ 2002 Paweł Kryszałowicz oraz nasi stali eksperci Roman Kosecki, Tomasz Hajto i Roman Kołtoń.

Cafe Futbol na żywo w niedzielę o godz. 11:00 na antenie Polsatu Sport 1 oraz na Polsatsport.pl i w Polsat Box Go.

Polsat Sport