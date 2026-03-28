Będzie potrzebny trzeci mecz! Siatkarki UNI wyrównały stan rywalizacji
Siatkarki ITA Tools Stali Mielec przegrały z UNI Opole 1:3 w drugim meczu ćwierćfinału Tauron Ligi. Mielczanki wygrały pierwszą partię, ale w kolejnych lepsza była drużyna UNI, która wyrównała na 1–1 stan rywalizacji do dwóch zwycięstw. Trzecie, decydujące starcie odbędzie się w środę 1 kwietnia w Opolu.
ITA TOOLS Stal Mielec - UNI Opole. Skrót meczu
Asy serwisowe w meczu ITA TOOLS Stal Mielec - UNI Opole
Bloki w meczu ITA TOOLS Stal Mielec - UNI Opole
Ataki w meczu ITA TOOLS Stal Mielec - UNI Opole
TOP 10 akcji ITA TOOLS Stal Mielec w meczu ITA TOOLS Stal Mielec - UNI Opole
TOP 10 akcji UNI Opole w meczu ITA TOOLS Stal Mielec - UNI Opole
Katarzyna Zaroślińska-Król - najlepsze akcje MVP meczu ITA Tools Stal Mielec - UNI Opole
Spotkanie lepiej rozpoczęły siatkarki UNI (0:3, 6:9), ale w środkowej części seta mielczanki odrobiły straty. Później gospodynie przejęły inicjatywę - grały skutecznie w ofensywie, popełniały mniej błędów od rywalek i uzyskały przewagę (14:12, 20:16). Utrzymały ją do końca, a w ostatniej akcji Anna Bączyńska zaatakowała po bloku rywalek (25:21).
Zobacz także: Tauron Liga siatkarek. Wyniki i skróty meczów ćwierćfinałowych (WIDEO)
Drugiego seta również udanie rozpoczęły przyjezdne (1:4, 4:9), które tym razem nie dały rywalkom dojść do głosu. W środkowej części seta opolanki wygrały sześć akcji z rzędu przy zagrywkach Hanny Hellvig (9:18), a w końcówce różnica przekroczyła dziesięć oczek (11:23). Hellvig zamknęła tę jednostronną część meczu skutecznym atakiem (15:25).
Trzeci set miał podobny scenariusz do poprzedniego. Od początku przewagę miały siatkarki UNI, gospodynie trzymały się jeszcze do stanu 5:7, ale później dominowały opolanki, które miały wyraźną przewagę w ofensywie, lepiej prezentowały się w polu zagrywki i w bloku. W środkowej części poszły punktowe serie, a przyjezdne powiększyły różnicę do dziesięciu oczek (7:17). Później asa dołożyła jeszcze Katarzyna Zaroślińska-Król (9:21), a Hanna Hellvig skutecznym atakiem ustaliła wynik na 13:25.
Gospodynie przebudziły się na początku czwartej partii (6:1), ale ekipa z Opola szybko odwróciła wynik (8:10). Od stanu 13:13 znów ton wydarzeniom na boisku nadawały siatkarki UNI, które odskoczyły rywalkom na pięć punktów (15:20). Stal jeszcze zerwała się do walki, złapała kontakt po ataku Aleksandry Kazały (21:22), jednak przyjezdne obroniły przewagę. Błąd rywalek w ataku dał im piłkę meczową, a w ostatniej akcji opolanki zatrzymały rywalki blokiem, który był ich mocną bronią w tym starciu (21:25).
Najwięcej punktów: Aleksandra Kazała (15), Anna Bączyńska (13) - Stal; Katarzyna Zaroślińska-Król (22), Elan McCall (20), Hanna Hellvig (19) - UNI. Dominacja opolanek w bloku (3-16). MVP: Katarzyna Zaroślińska-Król (19/44 = 43% skuteczności w ataku + 1 as + 2 bloki).
ITA Tools Stal Mielec – UNI Opole 1:3 (25:21, 15:25, 13:25, 21:25)
Stal: Julia Bińczycka, Anna Bączyńska, Rozalia Moszyńska, Weronika Sobiczewska, Aleksandra Kazała, Gabriela Ponikowska – Julia Mazur (libero) oraz Natasha Calkins, Aleksandra Walczak, Aleksandra Adamczyk. Trener: Dominik Stanisławczyk.
UNI: Gabriela Makarowska-Kulej, Hanna Hellvig, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Elan McCall, Katarzyna Połeć – Klaudia Łyduch (libero) oraz Uxue Guereca, Wirginia Mulka, Iga Kępa. Trener: Bartłomiej Dąbrowski.
Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 1–1.
WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGIPrzejdź na Polsatsport.pl