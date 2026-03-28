Będzie potrzebny trzeci mecz! Siatkarki UNI wyrównały stan rywalizacji

Spotkanie lepiej rozpoczęły siatkarki UNI (0:3, 6:9), ale w środkowej części seta mielczanki odrobiły straty. Później gospodynie przejęły inicjatywę - grały skutecznie w ofensywie, popełniały mniej błędów od rywalek i uzyskały przewagę (14:12, 20:16). Utrzymały ją do końca, a w ostatniej akcji Anna Bączyńska zaatakowała po bloku rywalek (25:21).

Drugiego seta również udanie rozpoczęły przyjezdne (1:4, 4:9), które tym razem nie dały rywalkom dojść do głosu. W środkowej części seta opolanki wygrały sześć akcji z rzędu przy zagrywkach Hanny Hellvig (9:18), a w końcówce różnica przekroczyła dziesięć oczek (11:23). Hellvig zamknęła tę jednostronną część meczu skutecznym atakiem (15:25).

Trzeci set miał podobny scenariusz do poprzedniego. Od początku przewagę miały siatkarki UNI, gospodynie trzymały się jeszcze do stanu 5:7, ale później dominowały opolanki, które miały wyraźną przewagę w ofensywie, lepiej prezentowały się w polu zagrywki i w bloku. W środkowej części poszły punktowe serie, a przyjezdne powiększyły różnicę do dziesięciu oczek (7:17). Później asa dołożyła jeszcze Katarzyna Zaroślińska-Król (9:21), a Hanna Hellvig skutecznym atakiem ustaliła wynik na 13:25.

Gospodynie przebudziły się na początku czwartej partii (6:1), ale ekipa z Opola szybko odwróciła wynik (8:10). Od stanu 13:13 znów ton wydarzeniom na boisku nadawały siatkarki UNI, które odskoczyły rywalkom na pięć punktów (15:20). Stal jeszcze zerwała się do walki, złapała kontakt po ataku Aleksandry Kazały (21:22), jednak przyjezdne obroniły przewagę. Błąd rywalek w ataku dał im piłkę meczową, a w ostatniej akcji opolanki zatrzymały rywalki blokiem, który był ich mocną bronią w tym starciu (21:25).

Najwięcej punktów: Aleksandra Kazała (15), Anna Bączyńska (13) - Stal; Katarzyna Zaroślińska-Król (22), Elan McCall (20), Hanna Hellvig (19) - UNI. Dominacja opolanek w bloku (3-16). MVP: Katarzyna Zaroślińska-Król (19/44 = 43% skuteczności w ataku + 1 as + 2 bloki).

ITA Tools Stal Mielec – UNI Opole 1:3 (25:21, 15:25, 13:25, 21:25)

Stal: Julia Bińczycka, Anna Bączyńska, Rozalia Moszyńska, Weronika Sobiczewska, Aleksandra Kazała, Gabriela Ponikowska – Julia Mazur (libero) oraz Natasha Calkins, Aleksandra Walczak, Aleksandra Adamczyk. Trener: Dominik Stanisławczyk.

UNI: Gabriela Makarowska-Kulej, Hanna Hellvig, Natalia Kecher, Katarzyna Zaroślińska-Król, Elan McCall, Katarzyna Połeć – Klaudia Łyduch (libero) oraz Uxue Guereca, Wirginia Mulka, Iga Kępa. Trener: Bartłomiej Dąbrowski.

Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 1–1.

