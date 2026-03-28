UFC z udziałem Marcina Tybury. Wyniki walk na żywo

Sporty walki

W nocy z soboty (28 marca) na niedzielę (29 marca), w amerykańskim Seattle odbędzie się gala UFC Fight Night 271. W walce wieczoru Israel Adesanya skrzyżuje rękawice z Joe Pyferem. Ponadto, w oktagonie największej organizacji MMA na świecie swój kolejny pojedynek stoczy Marcin Tybura. Sprawdźcie wyniki i skróty walk podczas gali UFC Fight Night 271.

Marcin Tybura, zawodnik MMA, przygotowuje się do walki na gali UFC, pozując do zdjęcia z zaciśniętymi pięściami.
fot: Facebook/UFC
Marcin Tybura

Gala UFC Fight Night 271 z udziałem Marcina Tybury w sobotę 28 marca od godziny 23:00. Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz w internecie na platformie Polsat Box Go.

 

Walka wieczoru:

185 lb: Israel Adesanya (24-5) - Joe Pyfer (15-3)

 

Karta główna:

125 lb: Alexa Grasso (16-5-1) - Maycee Barber (15-2)

170 lb: Michael Chiesa (19-7) - Niko Price (16-10)

145 lb: Julian Erosa (31-12) - Lerryan Douglas (13-5)

185 lb: Mansur Abdul-Malik (9-0-1) - Yousri Belgaroui (9-3)

155 lb: Terrance McKinney (17-8) - Kyle Nelson (17-6-1)

 

Karta wstępna:

155 lb: Ignacio Bahamondes (17-6) - Tofiq Musayev (22-6)

155 lb: Chase Hooper (16-4-1) - Lance Gibson Jr. (9-2)

265 lb: Marcin Tybura (27-10) - Tyrell Fortune (17-3) - około godziny 0:00

125 lb: Casey O'Neill (10-2) - Gabriella Fernandes (11-3)

205 lb: Navajo Stirling (8-0) - Bruno Lopes (14-2)

135 lb: Ricky Simon (22-7) - Adrian Yanez (17-6)

115 lb: Alexia Thainara (13-1) - Bruna Brasil (11-6-1)

ŁO, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

