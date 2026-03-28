Walczyli do samego końca! Druga porażka Polaków na MŚ

Od 27 marca do 4 kwietnia w amerykańskim Ogden trwają mistrzostwa świata w curlingu, w których 13 drużyn rywalizuje systemem "każdy z każdym" o bezpośredni awans do półfinałów (dla dwóch najlepszych ekip) lub udział w ćwierćfinałach (miejsca 3-6). Ze względu na niedawne igrzyska olimpijskie wiele federacji przysłało na turniej rezerwowe składy, co otwiera przed reprezentacją Polski ogromną szansa na świetny wynik. "Biało-Czerwoni" po raz pierwszy w historii uczestniczą w MŚ.

Początkowa faza meczu była bardzo wyrównana. Z pierwszych trzech endów tylko drugi przyniósł zdobycz punktową, dzięki czemu Koreańczycy objęli prowadzenie 1:0. W poczynania obu reprezentacji wkradało się sporo niedokładności, w efekcie czego czwarta partia także została wyzerowana.

W piątej odsłonie starcia "Biało-Czerwonym" wreszcie udało się zapisać na swoim koncie punkt, co pozwoliło doprowadzić do remisu. Po przerwie rywale dołożyli dwa "oczka" i odzyskali inicjatywę. Zespół, którego kapitanem jest Konrad Stych, zdołał jednak szybko odpowiedzieć i zmniejszył straty do 2:3.

W kolejnych endach Azjaci zbudowali jednak bezpieczną, trzypunktową przewagę, której nie oddali już do końca. Ostatecznie reprezentacja Korei triumfowała 7:4.

To druga porażka Polaków podczas MŚ. Warto przypomnieć, że w meczu otwarcia mundialu reprezentacja Polski zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. Ostatecznie "Biało-Czerwoni" musieli jednak uznać wyższość aktualnych wicemistrzów świata, Szwajcarów, wynikiem 9:11.

Polska - Korea Południowa 4:7 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:2, 1:0, 0:2, 2:0, 0:2)

Polska: Bartosz Łobaza, Marcin Ciemiński, Krzysztof Domin, Konrad Stych, Maksym Grzelka;

Korea Południowa: Jeon Jae Ik, Yoo Minhyeon, Kim Changmin, Kim Soo-Hyuk.