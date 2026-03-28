Wielkie święto w Dubaju: Elita galopuje po miliony. Transmisja w Polsacie Sport

Dubai World Cup to wyścig najwyżej kategorii - Grupy 1 - na dystansie 2000 m, w którym mogą wziąć udział konie czteroletnie i starsze pełnej krwi angielskiej z półkuli północnej oraz trzyletnie i starsze folbluty z półkuli południowej. Gonitwa jest prawdziwym oczkiem w głowie szejka Muhammada bin Raszida Al Maktuma, znanego miłośnika wyścigów konnych, który nie szczędzi na ten sport pieniędzy. Dość powiedzieć, że to głównie z jego środków wybudowano - za astronomiczną kwotę 1,25 mld dolarów - nie tylko tor, którego trybuny mogą pomieścić nawet 80 tysięcy kibiców, ale i całe otoczenie, na które składają się między innymi galerie handlowe, muzeum sportów konnych, centrum biznesowe, pięciogwiazdkowy hotel oraz dziewięciodołkowe pole golfowe.

Wyścig nie ma może tak bogatej historii jak brytyjskie derby, bo organizowany jest od 1996 roku (jedna edycja, w 2020 roku, nie odbyła się z powodu pandemii koronawirusa), ale błyskawicznie zdobył ogromny prestiż, stając się widowiskową rywalizacją najlepszych koni z kilku kontynentów. Warto również dodać, że Dubai World Cup była swego czasu najwyżej dotowaną gonitwą na świecie, zanim w tyle zostawiły ją najpierw Pegasus World Cup, a następnie Saudi Cup. Podczas całej rywalizacji w Dubaju (9 wyścigów, w tym 6 z G1) w puli nagród znajdzie się w tym roku 30,5 mln dolarów, z czego aż 12 mln będzie do wzięcia właśnie w wyścigu głównym, który zobaczymy na antenie Polsat Sport.

Dubai World Cup jest gwarantem niezwykłych emocji i... niespodzianek. Tylko jeden koń (irlandzki Thunder Snow) triumfował tu dwukrotnie, a sensacyjnych zwycięzców w 30-letniej historii nie brakowało, by wspomnieć choćby o ubiegłorocznym numerze 1, Hit Show pod Florentem Geroux, który wyprzedził Mixto pod Frankie'em Dettorim, współrekordzistą wśród dżokejów w liczbie wygranych (4), a dopiero trzeci na celowniku był murowany faworyt, Forever Young (dżokej: Ryusei Sakai).

W tegorocznej edycji faworytem ponownie będzie Forever Young, który nieco ponad miesiąc temu napisał historię, zostając pierwszym koniem w historii, który dwukrotnie zwyciężył w Saudi Cup. Dubai World Cup jest wyścigiem wręcz idealnie skrojonym pod Forever Young, który od dłuższego czasu imponuje formą i w swoich ostatnich 14 startach zawsze był w pierwszej trójce, z czego aż 11 razy kończył wyścig na pierwszym miejscu.

Kandydatów do zwycięstwa będzie jednak więcej, na czele z ubiegłorocznym triumfatorem Hit Show czy trenowanym przez Stevena Asmussena 4-letnim Magnitude, który okazał się lepszy od Hit Show w rozgrywanym pod koniec listopada ubiegłego roku Clark Stakes (G2). Jedno jest pewne - fani wyścigów mogą liczyć na wspaniałą, widowiskową walkę!

Transmisja Dubai World Cup 2026 rozpocznie się w sobotę (28 marca) o godzinie 17.00 w Polsacie Sport 3 i w Polsat Box Go.

Robert Iwanek i Annamaria Sobierajska, Polsat Sport