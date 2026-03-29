43 dni i koniec! Angielski klub rozstał się z trenerem
Igor Tudor przestał pełnić funkcję trenera Tottenhamu Hotspur - poinformował klub w oficjalnym komunikacie.
Tottenham Hotspur spisuje się w ostatnim czasie fatalnie. Na początku lutego, po zaledwie kilku miesiącach pracy, pożegnano się z trenerem Thomasem Frankiem i zatrudniono Igora Tudora.
Ten również nie podołał wyzwaniu i nie dość, że odpadł w 1/8 finału Ligi Mistrzów, to ma zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową w Premier League. W ostatnim meczu Tottenham został rozbity na własnym stadionie przez Nottingham Forest aż 0:3.
Angielski klub opublikował w niedzielę komunikat, w którym potwierdził, że Chorwat pożegnał się ze stanowiskiem.
"Możemy potwierdzić, że za obopólną zgodą trener Igor Tudor opuszcza klub ze skutkiem natychmiastowym. Tomislav Rogic i Riccardo Ragnacci również zrezygnowali z funkcji trenera bramkarzy i trenera przygotowania fizycznego" - czytamy.
Złożono również kondolencje Tudorowi, który przed tygodniem dowiedział się o śmierci bliskiego członka rodziny. "Składamy mu i jego rodzinie wyrazy wsparcia w tym trudnym czasie" - napisano.
Na koniec podano, że informacja o nowym trenerze zostanie przekazana w odpowiednim czasie.
Po 31. kolejkach ligowych Tottenham zajmuje 17. miejsce w tabeli z dorobkiem 30 pkt, mając punkt przewagi nad znajdującym się w strefie spadkowej West Hamem. Najbliższy mecz rozegra w niedzielę 12 kwietnia, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Sunderlandem.