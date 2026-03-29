Adam Małysz tak pożegnał Kamila Stocha! „Przeżywałem to w szpitalu”

Pochodzący z Zębu fenomen światowych skoków w Planicy wygrał po raz pierwszy w 2011 r., gdy ze sceny schodził legendarny Adam Małysz. Prezes PZN-u oddał dziś hołd Stochowi, wręczając mu niespodziankę – voucher na podróż dookoła świata.

- Cieszę się, że mogłem Kamilowi podziękować w ten sposób za jego karierę. Pamiętam dokładnie Planicę z 2011 r., gdy on wygrał, ja byłem trzeci, a pożegnał mnie pięknym góralskim tańcem. Ja niestety nie umiem tak tańczyć, żeby się zrewanżować. Niektórzy mówili, że po Małyszu nic nie będzie, a później się to jeszcze bardziej rozkręciło dzięki Kamilowi – powiedział nam prezes PZN-u Adam Małysz.

Cała Letalnica wiwatowała na cześć polskiego Górala. Specjalnie dla Stocha do Słowenii przyjechało kilka tysięcy rodaków, na czele z Oficjalnym Fanclubem Kamila Stocha z Proszowic, jego krajanami z Zębu, odzianymi – a jakże – w góralskie stroje, przygrywający na góralską nutę.

Złota księga z tytułem „Wybitny sportowiec Kamil Stoch zamknęła się dziś definitywnie”. Z każdym dniem niesmak po męczarniach z jego ostatniego sezonu będzie ustępował podziwowi, szacunkowi i zachwytowi wobec jego klasy i dokonań.

Wyżej podpisany do końca życia będzie mu wdzięczny przede wszystkim za igrzyska w Soczi. Cztery lata po Smoleńsku założył kask z biało-czerwoną szachownicą, by wywalczyć dwa złota olimpijskie, budząc nadzieję i entuzjazm w całym narodzie.

- Do końca życia nie zapomnę pierwszego zwycięstwa Kamila podczas Pucharu Świata w Zakopanem w 2011 r. Ja akurat wtedy, po upadku, byłem w szpitalu na badaniach, ale oglądaliśmy w telewizji. Odgłosy radości z Wielkiej Krokwi i tak było słychać przez szpitalne okna, bo to bardzo niedaleko – Adamowi Małyszowi na to wspomnienie zaszkliły się oczy.

Już za życia Kamil Stoch został wspaniałym pomnikiem wielkości polskiego sportu. Jego gablota pęka w szwach od trzech mistrzostw olimpijskich, dwóch tytułów mistrza świata, dwóch Kryształowych Kul za wygraną klasyfikację generalną PŚ, trzykrotnie był najlepszy w Turnieju Czterech Skoczni i 39 razy wygrywał konkursy Pucharu Świata.

Mieliśmy wielkie szczęście, że żyliśmy w czasach Kamila Stocha.

Kryształową Kulę odebrał dziś Domen Prevc, który zdeklasował konkurencję. Dla Polaków był to pierwszy od dekady sezon, w którym żaden z nich nie stanął choćby raz na podium PŚ. Nic dziwnego, że prezes Adam Małysz zapowiada zmiany.

- Na pewno ja zawsze jestem otwarty na różne propozycje. Im więcej specjalistów, tym lepiej dla polskich skoków. Pracujemy dla sukcesów. Im większa ekipa, tym lepiej – podkreślał trener Maciej Maciusiak.

Trener Maciusiak, z częścią ekipy, spotka się już we wtorek na Skokach w Punkt w Zakopanem.

- Po świętach mamy obowiązki niezwiązane ze skokami w Warszawie. Poza tym czekają nam obowiązkowe zadania w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej. Później zawodnicy dostaną dwa tygodnie luzu i ruszamy z przygotowaniami do nowego sezonu – powiedział Polsatowi Sport trener kadry A.

źródło: Informacja prasowa/PZN

Z Planicy Michał Białoński, Polsat Sport