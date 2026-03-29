Burza po słowach legendy! Mistrzyni UFC nie wytrzymała

Były mistrz kategorii lekkiej UFC od dłuższego czasu nie ukrywa swojego sceptycznego nastawienia, co do startów pań w sportach walki. Podczas niedawnego spotkania z mediami ponownie podkreślił swoje konserwatywne poglądy. Użył stwierdzenia, że kobiety są z natury słabsze od mężczyzn.

Według Dagestańczyka, obie płcie mają z góry przypisane role w społeczeństwie. Uważa on, że to na barkach mężczyzn spoczywa największa odpowiedzialność za dbanie o rodzinę oraz bliskich, a odchodzenie od tych tradycyjnych podziałów i mieszanie obowiązków ocenił jako niewłaściwe.

Odpowiedź ze strony kobiecego MMA nadeszła błyskawicznie. Shevchenko stanowczo odniosła się w mediach społecznościowych do słów Nurmagomedova, odrzucając jednocześnie tezę o słabości kobiet. Jako dowód podała własną siostrę, pracującą jako kapitan linii lotniczych. Zawodniczka skwitowała krótko, że w sztukach walki nie ma podziału na płeć, a same treningi służą po prostu samodoskonaleniu i nauce samoobrony.

- Kobiety są słabe?! Powiedzcie to mojej siostrze, która jest kapitanem w liniach lotniczych. Albo powiedzcie to "Nocnym Wiedźmom", w pełni kobiecemu pułkowi bombowemu z czasów II wojny światowej, które zrzucały bomby pod osłoną nocy z wyłączonymi silnikami, a potem lądowały w całkowitych ciemnościach bez żadnych świateł - napisała Shevchenko na swoim Instagramie.

- Wszystko zależy wyłącznie od wychowania. Równie dobrze można wychować mężczyznę na bezradnego mięczaka, który nie jest w stanie niczego zrobić. Sztuki walki to tradycja wojowników, w której nie ma podziału na mężczyzn i kobiety - zakończyła.