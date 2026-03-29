Ćwierćfinały ligi włoskiej siatkarzy za nami! Poznaliśmy pary półfinałowe

Rywalizacja w ćwierćfinałach ligi włoskiej toczyła się do trzech wygranych meczów, ze zmianą gospodarza po każdym spotkaniu. Pary stworzono na podstawie miejsc w tabeli fazy zasadniczej (1–8, 2–7, 3–6, 4–5).

Najbardziej zacięta była rywalizacja Valsa Group Modena i Gas Sales Bluenergy Piacenza, czyli czwartej i piątej drużyny fazy zasadniczej. Do jej rozstrzygnięcia potrzebnych było pięć spotkań. W tym decydującym drużyna z Piacenzy wygrała na wyjeździe 3:1. Przypieczętowała awans do półfinału, w którym zmierzy się z Sir Susa Scai Perugia. Drużyna, w której gra Kamil Semeniuk, do wywalczenia awansu potrzebowała jedynie trzech spotkań, eliminując Vero Volley Monza.

W grze o scudetto nie ma już mistrzów z zeszłego roku. Drużyna Itas Trentino, pozbawiona swojego największego asa Alessandro Michieletto, przegrała w trzech meczach z Cucine Lube Civitanova. Siatkarze Lube o finał zagrają z Rana Verona. Niedawny triumfator Pucharu Włoch wyeliminował Allianz Milano, wygrywając w serii 3–1.

Rywalizacja w półfinałach również toczyć się będzie do trzech zwycięstw. Pierwsze mecze zostaną rozegrane 5 i 6 kwietnia.

SuperLega 2026 - wyniki meczów ćwierćfinałowych:

Perugia – Monza 3–0

2026-03-07: Sir Susa Scai Perugia – Vero Volley Monza 3:1 (21:25, 25:20, 25:16, 25:17)

2026-03-15: Vero Volley Monza – Sir Susa Scai Perugia 2:3 (25:22, 23:25, 25:21, 19:25, 11:15)

2026-03-18: Sir Susa Scai Perugia – Vero Volley Monza 3:0 (25:19, 25:23, 25:20)

Modena – Piacenza 2–3

2026-03-08: Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3:2 (23:25, 22:25, 25:20, 25:16, 17:15)

2026-03-14: Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena 3:2 (18:25, 25-17, 28-30, 25-21, 18-16)

2026-03-17: Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza 1:3 (17:25, 25:17, 20:25, 28:30)

2026-03-22: Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena 2:3 (23:25, 25:23, 23:25, 25:16, 7:15)

2026-03-29: Valsa Group Modena – Gas Sales Bluenergy Piacenza 1:3 (18:25, 25:21, 20:25, 20:25)

Verona – Milano 3–1

2026-03-08: Rana Verona – Allianz Milano 3:0 (25:16, 25:15, 25:21)

2026-03-15: Allianz Milano – Rana Verona 2:3 (27:25, 25:20, 16:25, 22:25, 15:17)

2026-03-18: Rana Verona – Allianz Milano 2:3 (24:26, 24:26, 25:22, 25:23, 10:15)

2026-03-21: Allianz Milano – Rana Verona 0:3 (21:25, 23:25, 20:25)

Trentino – Lube 0–3

2026-03-08: Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova 1:3 (21:25, 25:27, 26:24, 17:25)

2026-03-15: Cucine Lube Civitanova – Itas Trentino 3:0 (25:22, 25:14, 25:20)

2026-03-18: Itas Trentino – Cucine Lube Civitanova 1:3 (22:25, 27:25, 17:25, 24:26).

SuperLega 2026 - pary półfinałowe:

Sir Susa Scai Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Rana Verona – Cucine Lube Civitanova.