Ekstraliga rugby. Pierwsze zwycięstwo od 327 dni!

Na stołecznych Bielanach zmierzyły się najbardziej utytułowane polskie kluby rugby. 16-krotny mistrz kraju, beniaminek rozgrywek AZS AWF Warszawa oraz 13-krotny złoty medalista, drużyna która nigdy w swej 70-letniej historii nie spadła z najwyższego poziomu rozgrywkowego czyli Lechia Gdańsk.

Do tego meczu trójmiejskie Lwy przystępowały z pozycji ostatniej drużyny tabeli grupy pucharowej, która powstała w ubiegłym tygodniu po podzieleniu rozgrywek na dwie części. Pierwsza szóstka od tego tygodnia walczy w grupie mistrzowskiej o medale, najsłabsza czwórka we wspomnianej grupie pucharowej o utrzymanie, ale też o możliwość gry w trzeciej, finałowej części sezonu nawet o piąte miejsce w tabeli.

327 dni czekania!

Lechia w tym sezonie jeszcze nie wygrała. Na zwycięstwo czekała 327 dni! I wreszcie się doczekała. Gdańszczanie wygrali po pasjonującym meczu 33:22. Niech wynik nikogo nie zmyli, bo szala zwycięstwa przechylała się na jedną lub drugą stronę dosłownie do ostatniej minuty.

Lepiej zaczęła Lechia, do przerwy prowadziła 18:5 i miała przewagę. Ale druga połowa to był już prawdziwy sportowy roller coaster. W 63 minucie Akademicy dopędzili gości i objęli prowadzenie 22:28. W 70-tej było 25:22 dla Lechii i zaczęły się prawdziwe nerwy.

Szybkonogi Ngcobo

AZS AWF próbował do 80 minuty. Lechia dzielnie i z poświęceniem się jednak broniła, a dosłownie w ostatniej akcji meczu przeprowadziła zabójczą kontrę spod własnego pola punktowego. Kolejnym niesamowitym rajdem popisał się pozyskany w ostatnich dniach Sphakanyiswa Ngcobo z RPA. Ten filigranowy, naprawdę drobniutki zawodnik był nie zatrzymania i nie do złapania. Dosłownie wkręcał w murawę kolejnych obrońców, podprowadził piłkę pod samą linie pola punktowego gospodarzy i oddał piłkę na czysto do Bartosza Kruszczyńskiego.

Lechia przyłożyła, podwyższyła, zrobiło się 33:22, a sędzia skończył mecz. Dzięki temu zwycięstwu gdańszczanie opuścili ostatnią lokatę, na którą spadł Budmex. Białostoczanie, zgodnie z przewidywaniami, przegrali bowiem w Łodzi z absolutnym faworytem grupy pucharowej WizjaMed Grot Budowlanymi Łódź 5:43.

To dopiero początek emocji

Opuszczenie ostatniego miejsca w tabeli jeszcze nie oznacza bezpieczeństwa. Po zakończeniu tej fazy rozrywek ostatnia i przedostatnia drużyna zmierzą się w dwumeczu o utrzymanie. Dopiero więc ucieczka na drugie miejsce gwarantuje spokój. Czy Lechię na to stać? Po tym co pokazała w Warszawie na pewno tak. Wzmocnienie tuż przed startem fazy pucharowej czterema graczami z Afryki Południowej dodało jakości, szybkości i chyba pewności siebie młodej drużynie trenerów Płonki i Janeczki.

Na pewno jednak i AZS i Budmex nie odpuszczą. Bo niech nikogo nie zmyli wynik z Łodzi. Zważywszy na potencjał Budowlanych, Białystok osiągnął naprawdę dobry wynik i w starciach z zespołami z Warszawy i Gdańska, zwłaszcza na swoim terenie, będzie zaciekle walczył. A to gwarantuje kibicom mega emocje. I o to w tym podziale na grupy chodziło.

Faworyci gromili

Emocji na razie nie było za to w grupie mistrzowskiej. Kandydaci do medali wygrali swoje mecze. W sobotę mieliśmy wręcz dwa pogromy. W Siedlcach Pogoń Awenta rozbiła LifeStyle Catering Arkę 85:12, a w Sopocie Energa Ogniwo przejechało jak walec po PGE Edach Budowlanych 94:7.

O przebiegu obu meczów nie ma co pisać, były totalnie jednostronne. Warto odnotować debiut w barwach Ogniwa Australiczyka Coopera Hansena, który nie musiał się w tym meczu za bardzo wysilać, ale jedno jest już pewne. W Ogniwie mają kolejnego świetnego kopacza. Zawodnik z Antypodów cztery razy podwyższył po przyłożeniach kolegów i robił to z trudnych pozycji. Widać, że „ma nogę”. Co więcej? Przekonamy się w kolejnym meczu, który dopiero za trzy tygodnie, po zakończeniu przerwy na święta i mecz reprezentacji Polski (11 kwietnia, Gdynia, ze Szwecją).

Rycerze upolowali smoka

W sobotę 18 kwietnia sopocianie podejmą wicemistrzów Polski ORLEN Orkan Sochaczew, który jako ostatni z kandydatów do medali wybiegł w ten weekend na boisko. W niedzielę w Sochaczewie doszło do starcia Rycerze kontra Smoki, czyli Orkan kontra Juvenia Kraków.

Górą byli sochaczewianie. Wynik także był bardzo wysoki 78:15, choć na pewno trener Orkana Maciej Brażuk będzie miał dużo uwag do swojej drużyny. Zwłaszcza za grę w formacji autowej. Warto odnotować debiut w barwach miejscowych Gruzina Vazhy Maisuradze. Silny drugoliniowiec na pewno będzie wzmocnieniem formacji młyna wicemistrzów Polski, którzy wciąż czekają na powrót do gry Tongijczyka Solomone Aniseko.

WYNIKI. I KOLEJKA. FAZA GRUPOWA

Grupa Mistrzowska

Awenta Pogoń Siedlce v Life Style Catering RC Arka Gdynia 85:12 (38:0).

Punkty Pogoń: Nkululeko Ndlovu 16 (8pd), Martin Mangongo 14 (2P, 2pd), Vitalij Kramarenko 10 (2P), Vaha Halaifonua 10 (2P), Patryk Reksulak 10 (2P), Bartosz Kubalewski 10 (2P), Łukasz Korneć 5 (P), Kacper Skup 5 (P), Sebastian Kostałkowski 5 (P).

Punkty Arka: Dawid Banaszek 7 (P, pd), Anton Shashero 5 (P).

Energa Ogniwo Sopot v PGE Edach Budowlani Lublin 94:7 (49:7)

Punkty Ogniwo: Oleksandr Kirsanow 16 (8pd), Wiktor Lis 15 (3P), Mateusz Plichta 15 (3P), Yevhenii Overchuk 15 (3P), Cooper Hansen 8 (4pd), Roman Zhuk 5 (P), Iwo Mroziński 5 (P), Jakub Burek 5 (P), Michał Krużycki 5 (P), Olgierd Sawicki 5 (P).

Punkty Budowlani: Percy Quirione Majiedt 5 (P), Saba Nikolashvili 2 (pd).

ORLEN Orkan Sochaczew v RzKS Juvenia Kraków 78:15 (35:5)

Punkty Orkan: Astley Harrison 23 (P, 9pd), Kacper Wróbel 15 (3P), Andre Meyer 10 (2P), Petelo Pouhila 5 (P), Bartłomiej Sadowski 5 (P), Marcel Marczewski 5 (P), Artur Fursenko 5 (P), Adrian Pętlak 5 (P), Dawid Hetmanowski 5 (P).

Punkty Juvenia: Michael Mandla Masindi 5 (P), Arsenii Pastukhov 5 (P), Michał Jurczyński 5 (P).

Grupa Pucharowa

WizjaMed Grot Budowlani Łódź v Budmex Rugby Białystok 43:5 (19:5)

Punkty Budowlani: Jakub Małecki 10 (2P), Siaosi Vakapuna 10 (2P), Lucas Niedzwiecki 9 (P, 2pd), Bartłomiej Pietrzak 5 (P), Mateusz Stańczykowski 5 (P), Trent Silversten 4 (2pd).

Punkty Białystok: Josiah Leatigaga 5 (P).

KS AZS AWF Warszawa v RC Lechia Gdańsk 22:33 (5:18)

Punkty AZS AWF: Tomasz Tkaczuk 10 (2P), Tino Gerry Zisengwe 5 (P), Rafał Prokopowicz 5 (P), Patryk Chain 2 (pd).

Punkty Lechia: Paweł Boczulak 8 (pd, 2K), Sphakanyiswa Ngcobo 5 (P), Bartosz Kruszczyński 5 (P), Andile Ngonyama 5 (P), Szymon Mrozewski 5 (P), Michael Koopmann 5 (pd, K).

Robert Małolepszy, materiały prasowe Ekstraliga rugby