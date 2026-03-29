Frustracja sięgnęła zenitu. Verstappen rozważa zakończenie kariery

Według informacji przekazanych przez Erika van Harena z dziennika "De Telegraaf", który słynie z doskonałych relacji z otoczeniem zawodnika, 28-latek poważnie myśli o sportowej emeryturze. Choć jego obecna umowa z Red Bullem obowiązuje aż do końca 2028 roku, czterokrotny mistrz świata z lat 2021-2024 bierze pod uwagę całkowite rozstanie z Formułą 1.

Kryzys narastał od początku sezonu, a czarę goryczy przelało Grand Prix Japonii, w którym Holender zajął dopiero ósme miejsce. We wcześniejszych startach również nie notował rewelacyjnych wyników - w Australii był szósty, a zmagań w Chinach w ogóle nie ukończył.

Głównym powodem niezadowolenia Verstappena są nowe regulacje silnikowe obowiązujące w sezonie 2026. Obecnie jednostki napędowe aż w połowie opierają się na energii elektrycznej. Wymusza to na kierowcach ciągłe zarządzanie baterią, co zdaniem Holendra odbiera możliwość ścigania się na uczciwych warunkach.

W wywiadzie dla stacji BBC zawodnik przyznał, że obecne samochody prowadzi się nienaturalnie i nie czerpie już z tego radości. Dodał przy tym, że potrafi zaakceptować słabsze pozycje na mecie, ale sam proces jazdy przestał sprawiać mu przyjemność.

