Frustracja sięgnęła zenitu. Verstappen rozważa zakończenie kariery

Max Verstappen rozważa zakończenie kariery w Formule 1 po sezonie 2026. Frustracja Holendra wynika z nowych przepisów technicznych, które znacząco zmieniły sposób prowadzenia bolidów. Według medialnych doniesień gwiazda ekipy Red Bull Racing jest gotowa przedwcześnie zerwać swój kontrakt, aby na stałe opuścić F1.

Według informacji przekazanych przez Erika van Harena z dziennika "De Telegraaf", który słynie z doskonałych relacji z otoczeniem zawodnika, 28-latek poważnie myśli o sportowej emeryturze. Choć jego obecna umowa z Red Bullem obowiązuje aż do końca 2028 roku, czterokrotny mistrz świata z lat 2021-2024 bierze pod uwagę całkowite rozstanie z Formułą 1.

 

Kryzys narastał od początku sezonu, a czarę goryczy przelało Grand Prix Japonii, w którym Holender zajął dopiero ósme miejsce. We wcześniejszych startach również nie notował rewelacyjnych wyników - w Australii był szósty, a zmagań w Chinach w ogóle nie ukończył.

 

ZOBACZ TAKŻE: Po raz drugi z rzędu! Oto zwycięzca Grand Prix Japonii

 

Głównym powodem niezadowolenia Verstappena są nowe regulacje silnikowe obowiązujące w sezonie 2026. Obecnie jednostki napędowe aż w połowie opierają się na energii elektrycznej. Wymusza to na kierowcach ciągłe zarządzanie baterią, co zdaniem Holendra odbiera możliwość ścigania się na uczciwych warunkach.

 

W wywiadzie dla stacji BBC zawodnik przyznał, że obecne samochody prowadzi się nienaturalnie i nie czerpie już z tego radości. Dodał przy tym, że potrafi zaakceptować słabsze pozycje na mecie, ale sam proces jazdy przestał sprawiać mu przyjemność.

 

Premiera wyścigu o Grand Prix Japonii na antenach Polsatu odbędzie się w poniedziałek, 30 marca o godzinie 23:00.

ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Badziak: Nie można powiedzieć, że kibice stracą sezon

