Gwiazda PlusLigi oficjalnie w nowym klubie! Siatkarz wyjechał z Polski i wrócił do ojczyzny

Mathis Henno (rocznik 2005) przed obecnym sezonem trafił z Chaumont Volley-Ball 52 do Cuprum Stilonu Gorzów. Drużynę z Gorzowa prowadzi jego ojciec Hubert Henno. W rozgrywkach PlusLigi zadebiutował również jego starszy o dwa lata brat Hilir Henno - przyjmujący Bogdanki LUK Lublin.

W barwach gorzowskiego klubu Mathis Henno udanie zaprezentował się w fazie zasadniczej PlusLigi. Zagrał w 25 meczach, w których zdobył 412 punktów; trzykrotnie otrzymał nagrodę MVP i uplasował się w czołówce rankingu najlepiej przyjmujących.

Cuprum Stilon zajął dwunaste miejsce w tabeli, co oznaczało utrzymanie w PlusLidze, ale też brak awansu do play-off i koniec sezonu. Jeszcze przed ostatnim spotkaniem fazy zasadniczej poprosił klub o rozwiązanie umowy.

Jak się okazało, dokończy sezon w ekipie Paris Volley. Trafił tam na zasadzie transferu medycznego, po tym, jak kontuzji doznał holenderski przyjmujący Tom Koops. Henno ma być do dyspozycji trenera już w najbliższym meczu play-off przeciwko Plessis-Robinson.

Transfer ogłoszono dzień po triumfie Paris Volley w finale Pucharu Francji. Stołeczny klub pokonał Nice Volley-Ball z Dawidem Dulskim w składzie 3:1. Mathis Henno nie jest jedynym zawodnikiem z PlusLigi, który po zakończeniu fazy zasadniczej zagra w play-off ligi francuskiej. Podobną trasą podążył Asparuh Asparuhov ze Ślepska Malow Suwałki, który zasilił Tours Volley-Ball.

Gra dla drużyny z Paryża to dla utalentowanego przyjmującego jedynie etap przejściowy. W przyszłym sezonie ma wzmocnić włoskiego giganta - Sir Susa Vim Perugia.