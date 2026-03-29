Gwiazda tenisa zdradziła powody swojej decyzji! "Praca z psychologiem pozwoliła mi na to".

Kariera Sabatini obfitowała w sukcesy już od najmłodszych lat, choć występowała ona w erze wielkich tenisistek takich jak Steffi Graf czy Monica Seles. Urodzona w Buenos Aires zawodniczka nawiązała jednak walkę z prawdziwymi legendami swojej dyscypliny pokonując między innymi Niemkę w finale US Open w 1990 roku, czy przegrywając z nią rok później finałową batalię na kortach Wimbledonu dopiero po trzeciej partii. Wielu zwiastowało Argentynce kolejne sukcesy, ale ta mimo imponujących wyników zdecydowała się zakończyć karierę w wieku zaledwie 26 lat.

Decyzja była na tyle szokująca, że nawet dwadzieścia lat później ta kwestia jest poruszana w wywiadach. Nie inaczej było w rozmowie Sabatini z Kim Clijsters na łamach podcastu wydawanego przez drugą z zawodniczek.

- Myślę, że zaczęłam wypalać się już kilka lat wcześniej. Zaczęłam pracę z psychologiem, ponieważ czułam, że tkwię w miejscu i nie jestem zainteresowana tenisem. Miałam już taki epizod w wieku 17 lat, ale był krótki. Myślałam, że znów to przejdę, ale tak się nie stało - powiedziała Argentynka.

Jak przyznała Sabatini dopiero praca z psychologiem pozwoliła jej podjąć decyzję o dalszej przyszłości w tenisowym świecie.

- Praca z psychologiem pozwoliła mi zdać sobie sprawę z faktu, że nie chcę już tego robić. Nie byłam szczęśliwa, wstawałam rano i nie chciałam chodzić na treningi. Tenis dał mi bardzo dużo, a ja czułam, że to niesprawiedliwe, aby kontynuować to w ten sposób. Musisz mieć siebie i swoje szczęście jako priorytet - dodała Sabatini w rozmowie z Kim Clijsters w Love All Podcast.

Sabatini wygrała w swojej karierze 27 turniejów w grze pojedynczej oraz 12 w podwójnej, ale tylko dwukrotnie sięgnęła po wielkoszlemowy triumf - w 1988 roku w deblu podczas Wimbledonu oraz w 1990 roku w US Open.

