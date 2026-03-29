Kamil Stoch zakończył karierę. Jak zmieniał się na przestrzeni lat?

Kamil Stoch postanowił, że sezon 2025/2026 stanie się jego ostatnim w karierze skoczka narciarskiego. W jego trakcie rywalizował w Pucharze Świata, wystąpił też na igrzyskach w Mediolanie.

Polak startował w zawodach przez ponad 20 lat i został jednym z najlepszych skoczków narciarskich w historii. Dwukrotnie zdobył Kryształową Kulę (2014, 2018). Podczas igrzysk w Soczi (2014) i Pjongczangu (2018) zdobył łącznie cztery medale olimpijskie, w tym trzy złote.

Jak Kamil Stoch zmieniał się na przestrzeni lat?