Kamil Stoch zakończył karierę

Kamil Stoch przyszedł na świat 25 maja 1987 roku w Zakopanem. Na nartach zaczął jeździć już w wieku trzech lat. Rok później po raz pierwszy spróbował skoków - na prowizorycznej skoczni budowanej wspólnie z kolegami. Jako ośmiolatek został zapisany do klubu LKS Ząb, w którym pierwotnie trenował kombinację norweską. Z czasem skupił się wyłącznie na skokach narciarskich.

ZOBACZ TAKŻE: Mamy to! Polska wygrała z Niemcami na MŚ!



Stoch w Pucharze Świata zadebiutował 17 stycznia 2004 roku. W Zakopanem zajął wówczas 49. miejsce. Pierwsze punkty zapisał natomiast na swoim koncie 13 miesięcy później. 11 lutego 2005 roku był siódmy w Pragelato. Na premierowe podium przyszło mu czekać nieco dłużej. 23 stycznia 2011 roku wygrał zawody w rodzimym Zakopanem.



Tym samym przejął pałeczkę pokoleniowej sztafety po Adamie Małyszu. Zastąpił dawnego mistrza i wyrósł na polską zimową gwiazdę numer 1. W kolejnych latach dawał radość milionom rodaków, odnosząc sukcesy na arenach całego świata. Wszak Stoch to trzykrotny indywidualny mistrz olimpijski oraz drużynowy brązowy medalista olimpijski. Ponadto w ramach Pucharu Świata wygrał 39 konkursów.

W niedzielę Stoch wystąpił po raz ostatni.