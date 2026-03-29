Katowice gotowe na mistrzostwa Europy. Pięciuset graczy będzie rywalizowało w Arenie Katowice

Rywalizacja w katowickiej Arenie – nowoczesnym obiekcie, który mieści m.in. stadion piłkarski, halę sportową i sale konferencyjne – rozpocznie się już 7 kwietnia 2025 roku i zakończy dwanaście dni później. Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie jedenastu rund, z klasycznym tempem gry – dziewięćdziesiąt minut na pierwsze czterdzieści posunięć oraz dodatkowe trzydzieści minut na dokończenie partii z trzydziestosekundowym bonusem za każdy ruch.

– Nie ma co ukrywać, że Katowice to znakomite miejsce do organizacji wielkich wydarzeń kulturalnych, gospodarczych, ale także sportowych – podkreśla wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun. – Od lat gromadzimy widzów przeróżnych dyscyplin: siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej, a także właśnie szachów. Z nimi jesteśmy związani od wielu lat, bowiem byliśmy organizatorami licznych wydarzeń, szczególnie w szachach szybkich i błyskawicznych. Odbywały się one zarówno w katowickim Spodku, jak i w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Teraz nasz najpiękniejszy i, jak sądzę, najnowocześniejszy obiekt w całej Polsce – co mówię z nieskrywaną dumą, bo nasza arena jest dziś powodem do zazdrości dla wielu innych klubów sportowych i miast – zostaje oddany w ręce szachistów. I to na imprezę najwyższej rangi, czyli mistrzostwa Europy. Weźmie w nich udział ponad 500 szachistów z całego kontynentu, a pojawią się nawet goście spoza Europy. Wśród ponad 100 arcymistrzów, których będziemy gościć tutaj w Katowicach, znajdują się postacie stanowiące absolutną czołówkę światowych szachów – dodaje.

Warto pamiętać, że w Katowicach odbywały się już m.in. mistrzostwa Europy w szachach szybkich i błyskawicznych oraz wiele dużych i prestiżowych turniejów. W kwietniowej imprezie weźmie udział rekordowa liczba szachistów, niespotykana wcześniej w turniejach mistrzostw Europy! Na listach startowych jest ponad pięćset zawodniczek i zawodników, w tym około 350 zawodników z tytułami międzynarodowymi oraz ponad 100 arcymistrzów. W sumie uczestnicy mistrzostw Europy w Katowicach reprezentują 44 federacje.

– Organizowaliśmy w Katowicach już mistrzostwa Europy w szachach szybkich i błyskawicznych, natomiast w tym roku miasto z szachowej stolicy Polski staje się szachową stolicą Europy – mówi Łukasz Turlej, były członek zarządu Śląskiego Związku Szachowego, a dzisiaj sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Szachowej FIDE. – Najważniejsza europejska impreza, czyli mistrzostwa Europy w szachach klasycznych, przyjeżdża do Polski, do Katowic. Niesamowicie się z tego cieszymy, szczególnie że są to również eliminacje do cyklu mistrzostw świata. Zawodnicy będą walczyć nie tylko o medale mistrzostw kontynentu, ale też o wejściówki do Pucharu Świata, a więc absolutnie topowej światowej imprezy. Mamy rekordową liczbę zgłoszeń: ponad 500 graczy, w tym ponad 100 arcymistrzów i 350 zawodników utytułowanych. W historii polskich szachów klasycznych nigdy wcześniej nie grało u nas naraz stu arcymistrzów – dodaje i uzupełnia:

– Ogromne znaczenie ma aktywność wielu klubów w naszym regionie oraz prężnie działający Śląski Związek Szachowy. Kluczem jest współpraca władz samorządowych – przede wszystkim miasta Katowice – z Ministerstwem Sportu i światem biznesu, reprezentowanym chociażby przez firmę Mokate. Organizacja takich wydarzeń w tak fantastycznym gronie ludzi i instytucji to dużo pracy, ale i ogromna radość z sukcesów. Dlatego mam ogromne przekonanie, że mistrzostwa Europy w szachach klasycznych będą prawdziwą wisienką na torcie naszych dotychczasowych inicjatyw.

Pula nagród w mistrzostwach wyniesie 100 tysięcy euro, a triumfator może liczyć na jedną piątą tej kwoty. Dodatkowo najlepsi zawodnicy uzyskają także kwalifikację do prestiżowego Pucharu Świata FIDE – jednego z najważniejszych etapów walki o tytuł mistrza świata.

– „Na pewno pojawiają się już lekkie emocje – mówi 18-letni polski arcymistrz Jakub Seemann. – Im bliżej turnieju, tym są one większe, ale myślę, że te najwyższe przyjdą dopiero wtedy, kiedy zaczniemy grać. Przede wszystkim szachy są dla mnie zabawą. Trenuję i gram bardzo dużo, bo po prostu kocham to robić. Nie jest tak, że muszę potrenować albo zagrać partię, bo to jakiś kolejny krok do mistrzostwa – po prostu bardzo to lubię i to jest moja główna siła napędowa. Niestety trzeba to wszystko połączyć z nauką. Wiadomo, że czasu jest coraz mniej, za chwilę będę miał maturę, ale staram się poświęcać na trening co najmniej kilka godzin dziennie, bo to kluczowe, żeby dalej robić postepy. Szczerze mówiąc, nie lubię stawiać sobie konkretnych oczekiwań co do wyniku. Na pewno dam z siebie 100 procent, ale na końcowy rezultat składa się tyle czynników, na które czasem nie mamy nawet wpływu, że po prostu omijam takie twarde cele. Chcę się przede wszystkim dobrze bawić grając, fajnie spędzić czas i dać z siebie wszystko. Co z tego wyjdzie – zobaczymy za jakiś czas.

Ceremonia otwarcia katowickich mistrzostw zaplanowana jest na 7 kwietnia. Tego dnia gra w pierwszej rundzie rozpocznie się o godz. 15. Rywalizacja zakończy się 19 kwietnia, a zawodnicy przy szachownicach będą toczyć pojedynki każdego dnia z wyjątkiem 11 i 17 kwietnia, które będą dniami przerwy w mistrzostwach.

To jednak nie jedyne wielkie wydarzenie szachowe w naszym kraju w najbliższych miesiącach. Najlepsi szachiści świata ponownie zmierzą się także w Warszawie. W maju odbędzie się piąta, jubileuszowa edycja turnieju Super Rapid & Blitz Poland, który tradycyjnie zainauguruje prestiżowy cykl Grand Chess Tour. Na starcie pojawi się cała światowa czołówka – mistrz świata, zwycięzcy największych turniejów oraz zawodnicy, którzy w ostatnich latach nadają ton rywalizacji na najwyższym poziomie. Wśród nich będzie dwójka Polaków.

