Liga Mistrzów siatkarzy. Ćwierćfinały. Gdzie oglądać mecze rewanżowe? Transmisje TV i stream online

Cztery kluby z Polski, dwa z Włoch oraz po jednym z Hiszpanii i Turcji rywalizują w 1/4 finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Pierwsze mecze tej fazy rozgrywek odbyły się 24 i 25 marca.

W trudnej sytuacji jest Asseco Resovia, która u przegrała na Podpromiu z Ziraat Bankkart Ankara 0:3. Turecka drużyna, w której gra Tomasz Fornal, jest więc w bardzo dobrej sytuacji przed rewanżem, który rozegra na własnym terenie.

W konfrontacji dwóch polskich drużyn PGE Projekt Warszawa wygrał u siebie z Bogdanką LUK Lublin 3:1. Mistrzowie Polski muszą więc pokonać u siebie rywali za trzy punkty, by doprowadzić do złotego seta, wygranie dwóch partii da awans stołecznej ekipie.

Broniąca trofeum Sir Sicoma Monini Perugia miała w pierwszym meczu na Wyspach Kanaryjskich trudną przeprawę z miejscowym Guaguas Las Palmas. Wygrała jednak 3:2 i jest w dobrej sytuacji przed rewanżem we własnej hali.

Bardzo dobry mecz w Italii rozegrali siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie, którzy pokonali słynny włoski klub Cucine Lube Civitanova w trzech setach. W rewanżowym meczu w Sosnowcu muszą więc wygrać dwie partie, by wyeliminować tego rywala.

Spotkania rewanżowe zostaną rozegrane między 31 marca i 2 kwietnia. Zwycięzcy rywalizacji ćwierćfinałowej wywalczą awans do turnieju finałowego. Zostanie on rozegrany w dniach 16-17 maja w Turynie.

Plan transmisji ćwierćfinałów LM siatkarzy:

2026-03-31: Ziraat Bankkart Ankara – Asseco Resovia Rzeszów (wtorek, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)