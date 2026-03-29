Poznaliśmy drugiego półfinalistę Tauron Ligi! Wicemistrzynie Polski poza strefą medalową

Premierowa partia od początku toczyła się przy przewadze bielszczanek (1:4, 6:10). Gospodynie były skuteczniejsze od rywalek w ataku, ale popełniły w tej partii aż dziesięć błędów własnych (bielszczanki - zero!), gorzej też prezentowały się w bloku. W efekcie BKS utrzymywał wyraźną przewagę (10:16) i wygrał dość pewnie. Wynik na 17:25 ustaliła skutecznym atakiem Reka Bozoki-Szedmak.

Druga odsłona była bardziej wyrównana. Dobrze rozpoczęły ją siatkarki ŁKS (7:4), przyjezdne szybko wyrównały (10:10), ale w środkowej części seta gospodynie znów miały minimalną przewagę (17:15, 20:18). W końcówce lepsze były jednak bielszczanki, które wygrały cztery kolejne akcje. Dobrze w polu serwisowym zaprezentowała się Reka Bozoki-Szedmak, dokładając też punkt atakiem z drugiej linii w ostatniej akcji (22:25).

Trzeci set również przyniósł wyrównaną grę obu zespołów. Po wyrównanym początku (9:9), minimalną przewagę uzyskały przyjezdne (10:12). Łodzianki odwróciły wynik (17:14), jednak bielszczanki odrobiły straty i znów losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. Mariana Brambilla wywalczyła piłkę setową dla ŁKS (24:23), ale atak Kertu Laak rozpoczął rywalizację na przewagi. Wygrały ją siatkarki BKS, a Giulia Gennari skutecznym przebiciem przypieczętowała wygraną w tym spotkaniu i awans do półfinału (27:29).

Najwięcej punktów: Weronika Centka-Tietianiec, Regiane Bidias, Anna Obiała – ŁKS; Kertu Laak, Nikola Abramajtys – BKS. Gospodynie były skuteczniejsze w ataku (43%-33%), ale pozostałe statystyki dla siatkarek BKS (asy 1-5, bloki 8-17), które popełniły też zdecydowanie mniej błędów od rywalek (11, przy 23 ŁKS). MVP: Giulia Gennari.

ŁKS Commercecon Łódź – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 0:3 (17:25, 22:25, 27:29)

ŁKS: Regiane Bidias, Sonia Stefanik, Weronika Centka-Tietianiec, Daria Szczyrba, Anna Obiała, Angelika Gajer – Anna Pawłowska (libero) oraz Anastazja Hryszczuk, Wiktoria Kowalczyk, Mariana Brambilla, Thana Fayad. Trener: Adrian Chyliński.

BKS: Giulia Gennari, Martyna Borowczak, Nikola Abramajtys, Kertu Laak, Reka Bozoki-Szedmak, Aleksandra Gryka – Adriana Adamek (libero) oraz Klaudia Nowakowska, Ljubica Kecman. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

Stan rywalizacji play-off (do dwóch zwycięstw) 2–0 dla BKS (awans).

