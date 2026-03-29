Loyd i Sokołowski poprowadzili swoje drużyny do triumfu

33-letni Sokołowski przebywał na parkiecie 33 minuty i miał także siedem zbiórek i trzy asysty, dzięki czemu uzyskał drugi w drużynie wskaźnik efektywności - 18. Trafił trzy z siedmiu rzutów za dwa, jeden z dwóch za trzy punkty oraz obydwa wolne. Najwięcej punktów dla Pinaru zdobył Amerykanin Cameron Young - 25.

Loyd był najlepszym strzelcem euroligowego Anadolu. Naturalizowany Amerykanin trafił jedną z trzech prób za dwa punkty, trzy z siedmiu rzutów zza linii 6,75 m oraz osiem z 10 wolnych. Miał dwie zbiórki i trzy asysty. Anadolu zajmuje szóstą lokatę z bilansem 15-9. Prowadzi Besiktas Satambuł (20-4).

Pinar Karsiyaka, który walczy o utrzymanie się w superlidze ma pięć zwycięstw oraz 19 porażek i zajmuje 15., przedostatnią pozycję w tabeli.

PI, PAP