Loyd i Sokołowski poprowadzili swoje drużyny do triumfu
Reprezentant Polski Jordan Loyd (Anadolu Efes Stambuł) uzyskał 19 punktów w zwycięskim meczu 24. kolejki tureckiej ligi koszykarzy z Tofasem Bursa (92:82), a inny kadrowicz Michał Sokołowski z 11 punktami przyczynił się do wygranej Pinaru Karsiyaka z Mersin Spor 92:87.
33-letni Sokołowski przebywał na parkiecie 33 minuty i miał także siedem zbiórek i trzy asysty, dzięki czemu uzyskał drugi w drużynie wskaźnik efektywności - 18. Trafił trzy z siedmiu rzutów za dwa, jeden z dwóch za trzy punkty oraz obydwa wolne. Najwięcej punktów dla Pinaru zdobył Amerykanin Cameron Young - 25.
Loyd był najlepszym strzelcem euroligowego Anadolu. Naturalizowany Amerykanin trafił jedną z trzech prób za dwa punkty, trzy z siedmiu rzutów zza linii 6,75 m oraz osiem z 10 wolnych. Miał dwie zbiórki i trzy asysty. Anadolu zajmuje szóstą lokatę z bilansem 15-9. Prowadzi Besiktas Satambuł (20-4).
Pinar Karsiyaka, który walczy o utrzymanie się w superlidze ma pięć zwycięstw oraz 19 porażek i zajmuje 15., przedostatnią pozycję w tabeli.