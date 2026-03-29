Mamy to! Polska wygrała z Niemcami na MŚ!

Za nami trzecie spotkanie Polski na mundialu w Stanach Zjednoczonych. W historycznym debiucie na tej imprezie ekipa dowodzona przez Konrada Stycha uległa Szwajcarii 9:11. W drugim starciu nasz zespół okazał się gorszy od Korei Południowej, przegrywając 4:7.

Polacy przystąpili do mistrzostw świata jako absolutny kopciuszek i najniżej notowany zespół z grona 13 uczestników, więc nawet komplet porażek nie byłby ujmą na honorze. Wiemy już jednak, że tak się nie stanie. W nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego udało się bowiem pokonać Niemców!

Nasi zachodni sąsiedzi przystąpili do tego meczu po triumfie nad gospodarzami imprezy - Stanami Zjednoczonymi 10:5 oraz Czechami 8:7. Było jasne, że są faworytem, ale kompletnie nie było tego widać na lodzie.

Polska już w pierwszym endzie objęła prowadzenie 2:0 i wówczas mało kto mógł się spodziewać, że zostanie ono utrzymane już do samego końca. Niemcy odpowiedzieli wygraną 1:0 w drugiej partii, ale Biało-Czerwoni odzyskali dwupunktowy dystans w trzeciej odsłonie. Z kolei czwarty end to wyzerowanie wyniku i brak rozstrzygnięcia. W piątym secie Niemcy ponownie wygrali 1:0 i na tablicy świetlnej kibice oglądali wynik 3:2 dla Polski.

Druga część zawodów była jednak koncertem naszej reprezentacji. Jednym z dwóch kluczowych momentów tego spotkania był szósty end, w którym udało się wygrać 4:0! Co prawda Niemcy odpowiedzieli chwilę później triumfem 2:0, ale Polacy zadali drugi cios w ósmym endzie. Wygrana 4:0 definitywnie zakończyła ten mecz, który zakończył się rezultatem 11:4!

Biało-Czerwoni, którzy na mundial dostali się dzięki świetnej postawie na ubiegłorocznych mistrzostwach Europy, na których zajęli siódme miejsce, już we wcześniejszych spotkaniach pokazali, że drzemie w nich duży potencjał. Być może historyczna wygrana na mistrzostwach świata, kosztem odwiecznego rywala, pozwoli uwolnić go na dobre!

Kolejne spotkanie Polska zagra już w poniedziałek 30 marca o godz. 17:00 naszego czasu. Rywalem będzie Kanada - jeden z faworytów tego turnieju. Przypomnijmy, że rywalizacja w Ogden w stanie Utah toczy się w systemie każdy z każdym. Następnie dwie najlepsze ekipy wywalczą bezpośredni awans do półfinału, natomiast drużyny z miejsc 3-6 zagrają w ćwierćfinałach.

Impreza odbywa się w dniach 27 marca - 4 kwietnia. Transmisje z meczów Polski na sportowych antenach Polsatu.

Polska - Niemcy 11:4 (2:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1, 4:0, 0:2, 4:0)

Polska: Konrad Stych, Krzysztof Domin, Marcin Ciemiński, Bartosz Łobaza, Maksym Grzelka

Niemcy: Marc Muskatewitz, Benjamin Kapp, Felix Messenzehl, Johannes Scheuerl, Mario Trevisiol

