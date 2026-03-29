Największy z największych! Oto sukcesy Kamila Stocha

Stoch zakończył karierę, startując w konkursie na skoczni mamuciej w Planicy. To dla niego wyjątkowy obiekt, ponieważ właśnie tam 20 marca 2011 roku odbyło się symboliczne przekazanie pałeczki Stochowi przez Adama Małysza. Tego dnia obecny prezes Polskiego Związku Narciarskiego kończył karierę. Zawody wygrał... Stoch, Małysz był trzeci, a Polaków rozdzielił Słoweniec Robert Kranjec.

Było to dopiero trzecie zwycięstwo 23-letniego wówczas Stocha w Pucharze Świata, po odniesionych kilka tygodni wcześniej sukcesach w Zakopanem i Klingenthal. Stoch jeszcze dwukrotnie triumfował w Planicy – 23 i 25 marca 2018 roku. Łącznie wygrał 39 konkursów PŚ, tyle samo co Małysz, który w Planicy również odniósł trzy zwycięstwa. Aż 80 razy stawał natomiast na podium.



Ponadto dwukrotnie zdobył Kryształową Kulę (2014, 2018). Podczas igrzysk w Soczi (2014) i Pjongczangu (2018) zdobył łącznie cztery medale olimpijskie, w tym trzy złote.



Trzykrotnie wygrał Turniej Czterech Skoczni (2017, 2018, 2021). Ma też w dorobku sześć medali mistrzostw świata, w tym dwa złote. Oprócz tego wywalczył srebrny i dwa brązowe medale mistrzostw świata w lotach.