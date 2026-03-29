Niedawno zakończyła karierę, a teraz takie wieści! Była rywalka Świątek w ciąży

Niespełna rok po rozegraniu swojego ostatniego oficjalnego meczu podczas wielkoszlemowego US Open 2025, 32-latka ogłosiła, że jej rodzina wkrótce się powiększy. Na swoich profilach społecznościowych zamieściła ona wpis z fotografiami wykonanymi na plaży. Wspólnie z mężem, Borją Duranem, zaprezentowali na nich wydruki z badania USG.

W trakcie prawie piętnastoletniej kariery na zawodowych kortach reprezentantka Francji wywalczyła jedenaście tytułów singlowych. Jej największym indywidualnym osiągnięciem był triumf w turnieju WTA Finals w 2022 roku, co pozwoliło jej awansować na najwyższe w karierze, czwarte miejsce w światowym rankingu.

Ponadto, Garcia dwukrotnie triumfowała w wielkoszlemowym Roland Garros (w 2016 i 2022 roku) w rywalizacji deblowej. Oba te tytuły zdobyła, tworząc duet ze swoją rodaczką, Kristiną Mladenovic.

Na przestrzeni lat Francuzka aż osiem razy mierzyła się z Igą Świątek. Reprezentantka Polski rozstrzygnęła na swoją korzyść siedem z tych pojedynków, w tym ich ostatnie starcie, do której doszło w marcu 2025 roku podczas turnieju w Miami (6:2, 7:5 na korzyść zawodniczki pochodzącej z Raszyna).