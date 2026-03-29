Niepokojące wieści! Magda Linette wycofała się z najbliższego turnieju

Magda Linette miała zmierzyć się w poniedziałek z McCartney Kessler w pierwszej rundzie turnieju WTA 500 w Charleston. Jak się okazuje, Polka nie weźmie jednak udziału w rywalizacji.

Magda Linette wycofała się z turnieju WTA 500 w Charleston

Magda Linette sprawiła niemałą niespodziankę podczas ostatnich zawodów w Miami, kiedy w II rundzie pokonała Igę Świątek. W kolejnym etapie przegrała jednak z Alexandrą Ealą 3:6, 6:7 (2) i odpadła z turnieju.

 

Polka miała w poniedziałek zmierzyć się z McCartney Kessler na inaugurację turnieju WTA 500 w Charleston. Do tego starcia jednak nie dojdzie. 34-latka wycofała się z zawodów z powodu choroby wirusowej.

 

Tym samym pod znakiem zapytania stanął również występ Linette w nadchodzącym meczu Pucharu Billie Jean King Polska - Ukraina, który już w dniach 10-11 kwietnia odbędzie się w PreZero Arenie Gliwice na nawierzchni ziemnej. 

 

Poza nią do polskiej kadry powołane zostały Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa i Linda Klimovicova. Iga Świątek już wcześniej wycofała się ze zmagań.

 

Transmisję kwietniowych meczów reprezentacji Polski w Pucharze Billie Jean King można oglądać na antenach Polsatu Sport oraz na platformie Polsat Box Go.

