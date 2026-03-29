Niespodzianka w Zielonej Górze, górą Arriva Lotto Twarde Pierniki

Początek meczu był bardzo wyrównany - z jednej strony na wyróżnienie zasłużył Jakub Szumert, a z drugiej Isaiah Cousins. Bardzo dobrze grał też Conley Garrison, ale swoimi rzutami z dystansu reagował na to Mateusz Szlachetka. Trójki trafiali jednak także Patrick Cartier i Marcin Woroniecki - po 10 minutach było więc 30:25. Torunianie drugą kwartę rozpoczęli od serii 0:7 i dzięki akcji Damiana Kuliga wychodzili na prowadzenie. Swoje trafienia dokładali także Aljaz Kunc oraz wracający do gry Tayler Persons, a Torunianie byli lepsi nawet o 11 punktów! Orlen Zastal nie był w stanie zatrzymać tego świetnego ataku rywali. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 46:57.

Po przerwie zespół trenera Arkadiusza Miłoszewskiego starał się odrabiać straty - po zagraniach Chavaughna Lewisa i Phila Fayne’a zbliżył się na cztery punkty. Damian Kulig wraz z Isaiah Cousinsem szybko opanowali jednak sytuację. Przyjezdni ciągle bezpiecznie prowadzili, mimo że Jakub Szumert zmniejszył straty do stanu 67:75 po 30 minutach. W czwartej kwarcie Zielonogórzanie znowu wracali do gry - po trójce Jayvona Maughmera przegrywali już tylko czterema punktami. Lewis z kolei najpierw zbliżał ich na zaledwie dwa punkty, a po chwili doprowadził do remisu! W końcówce bardzo ważne rzuty Personsa i Cousinsa ustawiały gości w lepszej pozycji. Bohaterem mógł zostać jeszcze Garrison, ale nie trafił! To oznaczało zwycięstwo Arriva Lotto Twardych Pierników 90:88.

Najlepszym zawodnikiem przyjezdnych był Mateusz Szlachetka z 22 punktami i 3 zbiórkami. Chavaughn Lewis zdobył dla gospodarzy 20 punktów, 5 zbiórek i 4 asysty.

Orlen Zastal Zielona Góra - Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 88:90 (30:25, 16:32, 21:18, 21:15)

Orlen Zastal Zielona Góra: Chavaughn Lewis 20, Jakub Szumert 18, Conley Garrison 15, Patrick Cartier 12, Jayvon Maughmer 10, Andrzej Mazurczak 8, Marcin Woroniecki 3, Phil Fayne 2, Dwight Allen Wilson 0, Krzysztof Sulima 0

Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń: Mateusz Szlachetka 22, Damian Kulig 16, Aleksandar Langović 14, Aljaz Kunc 13, Isaiah Cousins 11, Tayler Persons 10, Arik Smith 4, Adam Brenk 0

