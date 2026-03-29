Nowe wieści ws. walki Roberta Ruchały! Jest zmiana

Dziennikarz Marcel Dorff przekazał, że starcie Ruchała - Delano zostało przeniesione i będzie pierwszym w karcie głównej. Pierwotnie znajdowało się w karcie wstępnej, ale wypadnięcie pojedynku Charlesa Radtke z Jose Henrique zmusiło organizatorów do roszad. Informacja została potwierdzona podczas ostatniej gali UFC.

Robert Ruchała powróci do klatki po wrześniowej porażce w debiucie w UFC. Poległ wówczas na gali w Paryżu przez decyzję sędziowską z Williamem Gomisem.

Najbliższy rywal Polaka wywalczył kontrakt z amerykańską organizacją w sierpniu ubiegłego roku, kiedy pewnie pokonał Manuela Exposito w programie Dana White's Contender Series. Brazylijczyk jest również byłym mistrzem federacji LFA.



Starcie Ruchała - Delano odbędzie się 4 kwietnia w UFC Apex. W walce wieczoru tego wydarzenia Renato Moicano zawalczy z Chrisem Duncanem.