Nowe wieści ws. walki Roberta Ruchały! Jest zmiana

Robert Ruchała powróci do klatki UFC już za tydzień. Jego rywalem będzie debiutujący w amerykańskiej organizacji Jose Delano. Właśnie pojawiły się przełomowe informacje w sprawie tego pojedynku.

Dziennikarz Marcel Dorff przekazał, że starcie Ruchała - Delano zostało przeniesione i będzie pierwszym w karcie głównej. Pierwotnie znajdowało się w karcie wstępnej, ale wypadnięcie pojedynku Charlesa Radtke z Jose Henrique zmusiło organizatorów do roszad. Informacja została potwierdzona podczas ostatniej gali UFC.

 

Robert Ruchała powróci do klatki po wrześniowej porażce w debiucie w UFC. Poległ wówczas na gali w Paryżu przez decyzję sędziowską z Williamem Gomisem.

 

Najbliższy rywal Polaka wywalczył kontrakt z amerykańską organizacją w sierpniu ubiegłego roku, kiedy pewnie pokonał Manuela Exposito w programie Dana White's Contender Series. Brazylijczyk jest również byłym mistrzem federacji LFA.


Starcie Ruchała - Delano odbędzie się 4 kwietnia w UFC Apex. W walce wieczoru tego wydarzenia Renato Moicano zawalczy z Chrisem Duncanem.

