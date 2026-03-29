Oficjalnie! Goncalo Feio znalazł nowy klub

Goncalo Feio odszedł z Radomiaka Radom po awanturze z jednym z lokalnych radnych. Portugalczyk został uderzony, a jego żona zawiadomiła policję. Ostatecznie kontrakt został rozwiązany i szkoleniowiec zaczął poszukiwać nowego pracodawcy. Niedługo przebywał jednak na bezrobociu.

CD Tondela poinformowała w niedzielę o zatrudnieniu 36-latka, który zdążył już nawet poprowadzić pierwszy trening.

"Jestem szczerze wdzięczny za szansę, jaką daje mi Tondela. Po półtora dekady nieobecności, możliwość robienia tego, co kocham najbardziej, czyli trenowania, w moim kraju jest czymś, co doceniam" - przekazał w rozmowie z klubowymi mediami.

Dodano, że razem z Feio w zespole znajdą się Andre Rijo oraz Pal Arne Johansen, którzy wraz z Nuno Pinto, Tiago Oliveirą i Vitorem Dimasem utworzą sztab.

"Musimy być zespołem, który reprezentuje zasady, jakie mamy jako ludzie. Zasady, z którymi mogą się utożsamiać również mieszkańcy Tondeli, nasi kibice - solidarność i ciężka praca. Chcę, abyśmy byli kolektywem, który pozwala pokazywać najlepszą wersję siebie. Pragnę, aby zawodnicy Tondeli czerpali przyjemność z futbolu - powiedział.

Sytuacja drużyny jest bardzo zła - w ostatnich 10 meczach wygrała tylko raz. Na ten moment zajmuje 17. miejsce w tabeli portugalskiej ekstraklasy, mając na koncie 22 pkt i cztery punkty straty do wyjścia ze strefy spadkowej.

"Przede wszystkim wierzę w tę drużynę. Patrząc statystycznie, zauważyłem, że Tondela powinna mieć więcej punktów niż ma obecnie. Wierzę w ten klub, ponieważ otrzymałem bardzo dobre informacje o szatni, etyce pracy i jedności zespołu. Moim zdaniem grupy, które osiągają swoje cele, to grupy dobrych ludzi, i dziś, w pierwszym dniu, zacząłem potwierdzać te informacje" - podsumował.

Feio zadebiutuje na stanowisku już w piątek 3 kwietnia, kiedy Tondela zagra na wyjeździe z Vitorią Guimaraes.