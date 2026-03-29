Otwarcie stadionu MŚ 2026 w cieniu tragedii. Nie żyje 27-letni kibic

Stadion Azteca to jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów piłkarskich na świecie. Między innymi to właśnie na tej arenie będą rozgrywane mecze tegorocznych mistrzostw świata. Stadion przeszedł gruntowny remont przed startem mundialu.

Prace trwały 22 miesiące i ponowne otwarcie obiektu nastąpiło 28 marca. To właśnie na ten dzień zaplanowano towarzyski mecz Meksyk - Portugalia. Radosne świętowanie powrotu gospodarzy na Aztecę zostało przerwane przez tragiczny wypadek z udziałem jednego z kibiców. 27-letni mężczyzna spadł z trybuny i według ustaleń zmarł na miejscu.

"Władze poinformowały, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Próbował on przeskoczyć z loży na drugim poziomie na pierwszy, wspinając się po zewnętrznej ścianie konstrukcji, po czym spadł na parter" - poinformowała agencja prasowa Reuters.

Meksykańska Federacja Piłki Nożnej opublikowała oficjalne oświadczenie, w którym złożyła kondolencje rodzinie zmarłego.

"FMF głęboko ubolewa nad bolesną śmiercią kibica przed meczem Meksyk - Portugalia oraz składa najszczersze kondolencje rodzinie, przyjaciołom i bliskim, łącząc się z nimi solidarnie w tym trudnym momencie" - czytamy w oświadczeniu.

W tym samym piśmie federacja zaapelowała do kibiców o ścisłe przestrzeganie instrukcji personelu i władz stadionu, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim zgromadzonym w trakcie wydarzeń sportowych.

To właśnie na stadionie Azteca 11 czerwca odbędzie się ceremonia otwarcia mundialu 2026. Obiekt ten będzie pierwszym, który ugościł trzy różne imprezy mistrzostw świata. Najbardziej wyczekiwany turniej w piłkarskim kalendarzu rozpocznie się starciem Meksyku z Republiką Południowej Afryki.

