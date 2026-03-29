Otwarcie stadionu MŚ 2026 w cieniu tragedii. Nie żyje 27-letni kibic
W sobotę 28 marca odbyło się oficjalne otwarcie obiektu, na którym zostaną rozegrane piłkarskie mistrzostwa świata 2026. Słynny stadion Azteca po 22 miesiącach prac remontowych został oddany do użytku, ale tuż przed pierwszym gwizdkiem towarzyskiego meczu Meksyk - Portugalia (0:0) doszło do tragedii z udziałem jednego z kibiców.
Stadion Azteca to jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów piłkarskich na świecie. Między innymi to właśnie na tej arenie będą rozgrywane mecze tegorocznych mistrzostw świata. Stadion przeszedł gruntowny remont przed startem mundialu.
Prace trwały 22 miesiące i ponowne otwarcie obiektu nastąpiło 28 marca. To właśnie na ten dzień zaplanowano towarzyski mecz Meksyk - Portugalia. Radosne świętowanie powrotu gospodarzy na Aztecę zostało przerwane przez tragiczny wypadek z udziałem jednego z kibiców. 27-letni mężczyzna spadł z trybuny i według ustaleń zmarł na miejscu.
"Władze poinformowały, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Próbował on przeskoczyć z loży na drugim poziomie na pierwszy, wspinając się po zewnętrznej ścianie konstrukcji, po czym spadł na parter" - poinformowała agencja prasowa Reuters.
Meksykańska Federacja Piłki Nożnej opublikowała oficjalne oświadczenie, w którym złożyła kondolencje rodzinie zmarłego.
"FMF głęboko ubolewa nad bolesną śmiercią kibica przed meczem Meksyk - Portugalia oraz składa najszczersze kondolencje rodzinie, przyjaciołom i bliskim, łącząc się z nimi solidarnie w tym trudnym momencie" - czytamy w oświadczeniu.
W tym samym piśmie federacja zaapelowała do kibiców o ścisłe przestrzeganie instrukcji personelu i władz stadionu, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim zgromadzonym w trakcie wydarzeń sportowych.
To właśnie na stadionie Azteca 11 czerwca odbędzie się ceremonia otwarcia mundialu 2026. Obiekt ten będzie pierwszym, który ugościł trzy różne imprezy mistrzostw świata. Najbardziej wyczekiwany turniej w piłkarskim kalendarzu rozpocznie się starciem Meksyku z Republiką Południowej Afryki.