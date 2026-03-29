PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Relacja live i wynik na żywo
Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle to pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe w fazie play-off PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.
Faza play-off PlusLigi elektryzuje fanów siatkówki w Polsce. W walce o tytuł mistrzowski pozostało osiem najlepszych zespołów. W jednym z ćwierćfinałów rywalizują Aluron CMC Warta Zawiercie i ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Zmagania toczą się do dwóch wygranych meczów.
Runda główna należała do "Jurajskich Rycerzy", którzy uplasowali się na pierwszej pozycji z dorobkiem 61 punktów. Kędzierzynianie natomiast sklasyfikowani zostali na ósmej lokacie z 40 "oczkami" na koncie.
Aluron do tego spotkania przystępuje na fali po zwycięstwie 3:0 na wyjeździe w pierwszym ćwierćfinałowym starciu Ligi Mistrzów przeciwko Cucine Lube Civitanova. Podopieczni Michała Winiarskiego notują także imponującą serię dziewięciu triumfów, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki.
Wcześniej, w fazie ligowej, Warta i ZAKSA mierzyły się dwukrotnie. Niedawno, bo 21 marca, zawiercianie odnieśli we własnej hali wiktorię w pięciu partiach. W październiku ubiegłego roku z kolei "Jurajscy Rycerze" wygrali 3:1.
Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.
