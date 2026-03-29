Po raz drugi z rzędu! Oto zwycięzca Grand Prix Japonii

Po zwycięstwie na torze Suzuka Antonelli objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata. Włoch rywalizuje w F1 drugi sezon. W ekipie Mercedesa w 2025 zastąpił Brytyjczyka Lewisa Hamiltona, który przeszedł do Ferrari.

Drugie miejsce w Japonii wywalczył Australijczyk Oscar Piastri z McLarena, a trzeci był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari.

PAP