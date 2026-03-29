Po raz drugi z rzędu! Oto zwycięzca Grand Prix Japonii
Startujący z pole position Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa wygrał w niedzielę wyścig Formuły 1 o Grand Prix Japonii na torze Suzuka, trzecią rundę mistrzostw świata. To drugie z rzędu i w karierze zwycięstwo 19-letniego kierowcy, który wcześniej był najlepszy w Szanghaju.
Antonelli objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej po zwycięstwie w Japonii
Po zwycięstwie na torze Suzuka Antonelli objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata. Włoch rywalizuje w F1 drugi sezon. W ekipie Mercedesa w 2025 zastąpił Brytyjczyka Lewisa Hamiltona, który przeszedł do Ferrari.
Drugie miejsce w Japonii wywalczył Australijczyk Oscar Piastri z McLarena, a trzeci był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari.
