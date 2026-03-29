Polacy już dwa razy przegrali ze Szwecją "o wszystko". Historia nie przemawia za nami

W eliminacjach Euro 2000 Polska trafiła do grupy ze Szwecją, Anglią, Bułgarią i Luksemburgiem. Z dwiema ostatnimi z tych drużyn wygrała wszystkie mecze. Z Anglią przegrała na Wembley 1:3, a w Warszawie bezbramkowo zremisowała.

Wyspiarze prezentowali się przeciętnie. Ich dwa remisy z Bułgarami oraz tylko punkt wywalczony w spotkaniach ze Szwedami spowodowały, że 9 października 1999 roku nerwowo oglądali mecz tych ostatnich z Polakami.

Podopieczni trenera Janusza Wójcika do Szwecji jechali pełni nadziei, bo gospodarze byli już pewni gry na Euro, a im wystarczał remis, aby awansować do baraży. Celu jednak nie osiągnęli. Korzystny dla biało-czerwonych rezultat utrzymywał się do 64. minuty. Wówczas na listę strzelców wpisał się Kennet Anderson. W końcówce wynik ustalił Henrik Larsson.

"Dwója z Rasundy" - napisał "Przegląd Sportowy", "Przeminęło z deszczem" - relację zatytułował tygodnik "Piłka Nożna".

Po porażce Wójcik pożegnał się z posadą selekcjonera. Szwedzi natomiast drogę Polakom na Euro zamknęli również cztery lata później. W przedostatniej kolejce pokonali biało-czerwonych w Chorzowie 2:0, a następnie, gdy byli już pewni awansu, niespodziewanie ulegli u siebie Łotwie 0:1 i ta drużyna wystąpiła w barażach.

Kolejny mecz "o wszystko" ze Szwecją miał miejsce podczas mistrzostw Europy w 2021 roku. Polska po porażce ze Słowacją 1:2 i remisie z Hiszpanią 1:1 zajmowała ostatnie miejsce w tabeli grupy E i potrzebowała zwycięstwa ze Skandynawami, aby awansować do 1/8 finału. W Sankt Petersburgu Szwedzi wygrali 3:2.

Przełamać się Polakom udało niemal równo cztery lata temu. 29 marca 2022 grali ze Szwecją w Chorzowie w finale baraży o awans na mistrzostwa świata w Katarze. I zwyciężyli 2:0, a bramki zdobyli Robert Lewandowski i Piotr Zieliński.

W czwartek w Warszawie ci sami piłkarze dali wygraną z Albanią 2:1. Dzięki temu zwycięstwu, we wtorek biało-czerwoni znów zmierzą się ze Szwecją w finale baraży o awans na mundial. Tym razem jednak mecz odbędzie się w Szwecji.

Mistrzostwa świata zostaną rozegrane w dniach 11 czerwca - 19 lipca w USA, Kanadzie i Meksyku.

PAP