Polscy piłkarze wylądowali w Szwecji!

"Sztokholm" - napisano w poście, w którym zamieszczono też materiał wideo, pokazujący, jak biało-czerwoni wysiadają z samolotu.

Podopieczni selekcjonera Jana Urbana wygrali w czwartek w Warszawie z Albanią 2:1. W innym półfinale barażowym w tej "ścieżce" Szwecja pokonała w Walencji występującą tam w roli gospodarza Ukrainę 3:1.

Wtorkowe spotkanie w Sztokholmie (Solnie) rozpocznie się o godz. 20.45. Natomiast pokonani w czwartkowych meczach zagrają tego dnia ze sobą towarzysko.

To drugi z rzędu finał barażowy o mundial Polski ze Szwecją. W marcu 2022 roku biało-czerwoni okazali się lepsi, wygrywając w Chorzowie 2:0.

Zwycięzca meczu w Sztokholmie trafi w tegorocznych mistrzostwach świata do grupy F, gdzie jego rywalami będą Holandia, Japonia i Tunezja.

